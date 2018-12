En señal de duelo

La consternación por el asesinato de Laura Luelmo, tomará forma de concentración en las dos principales ciudades de la provincia. Si en la jornada del miércoles era el Ayuntamiento de la capital el que decretaba tres días de luto oficial y que se guardarán dos minutos de silencio en la sesión plenaria del 21 de diciembre, el de Benavente ha convocado para el jueves a las ocho de la tarde una concentración silenciosa para mostrar su repulsa por el acto criminal que ha acabado con la vida de la joven profesora zamorana.El consistorio benaventano ha anunciado también que mantendrá iluminado con luz de color violeta su fachada hasta la jornada del viernes.

Por su parte, la Coordinadora Feminista de Zamora ha convocado un acto de rechazo a la violencia machista y en recuerdo a Laura Luelmo para las 20:30 horas en la Plaza de la Constitución de la capital.

En las últimas horas, la familia de la profesora zamorana ha difundido un comunicado en el que pide que no se utilice el asesinato de su hija para excitar el odio y agradece las muestras de dolor y de afecto mostrada por la población de todo el país. Comunicado que reproducimos a continuación:

“Estimados amigos:

Desde la familia Luelmo os pedimos el máximo respeto a la memoria, dignidad y honor de Laura. Por eso no vamos a aportar ninguna información que no sea estrictamente oficial y os pedimos que evitéis propagar rumores o bulos no contrastados con fuentes oficiales de la Guardia Civil y/o Policía Nacional.

Asímismo os pedimos colaboración en las redes sociales antes las numerosas cuentas y mensajes que atentan contra la dignidad de Laura y que incitan al odio y a la violencia aprovechando su asesinato. Por ello os rogamos que no contestéis a dichos mensajes ni interactuéis con los perfiles. Denunciad a las redes pertinentes siguiendo los protocolos establecidos y por favor enviad la información a la Policía Nacional y Guardia Civil.

Laura no se merece que perdamos el tiempo con quién no lo merece sino que luchemos porque se haga justicia. Gracias a todos por vuestra colaboración”.