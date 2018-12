Confirmada la condena de Vicente Fernández

La Audiencia Provincial, según la sentencia conocida por la Cadena Ser, confirma la condena del ex presidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso, y dos delincuentes contratados por él para asaltar y robar en la vivienda de su ex socia y también ex presidenta de Pevafersa, Benita Pérez.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, en esencia, desestima todos los argumentos del recurso interpuesto por Vicente Fernández y los otros dos condenados, y confirma íntegramente la sentencia del juzgado de lo penal, que en el pasado mes de agosto, sentenció a Vicente Fernández Manso, ex presidente de Pevafersa, a una condena de 2 años de prisión por un delito de inducción al robo en la vivienda de su ex socia Benita Pérez.

A su vez, confirma la condena de 3 años y 3 meses de prisión por los delitos de robo con violencia y lesiones para José Antonio Peña, uno los 2 delincuentes que perpetraron el robo en la vivienda de Benita Pérez en Guarrate, y de 2 años de prisión por un delito de robo para el otro delincuente, David Pascual.

La sentencia, que no impone costas, es firme y contra ella no cabe recurso.