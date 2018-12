Aragón corre sin miedo

El asesinato de Laura Luelmo ha calado en todos los puntos de la geografía española y no son pocos los clubes deportivos y grupos de 'runners' que se han sumado a la iniciativa 'Correr sin miedo y no correr por miedo' para condenar este crimen machista y lanzar un grito a favor de la libertad de las mujeres.

Es el caso del Club de Atletismo de Tarazona, que ha convocado este jueves una carrera a pie bajo este lema. En la concentración se condenará el asesinato de la profesora zamorana, un hecho que ha sacado a la luz un temor latente entre las mujeres deportistas: el de salir solas al campo.

El manifiesto lo leerá la triatleta y varias veces campeona de España Yolanda Magallón, que explica que muchas veces sale el tema de que 'yo sola por los caminos no me atrevo a ir por miedo'. Y remarca que "es muy injusto que partamos ya de esa inseguridad, que no podamos andar libremente por el hecho de ser mujer". En Tarazona cada vez son más mujeres las que hacen deporte al aire libre, bien correr o salir a caminar. Por todas ellas el club de atletismo ha convocado esta carrera a pie. Está abierta a toda la ciudad desde la Plaza San Francisco.

En Zaragoza capital también se ha convocado, a través de las redes sociales, un encuentro de runners en el Parque Grande - José Antonio Labordeta para rendir homenaje a Laura Luelmo.