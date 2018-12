Los magos del balón y de la felicidad

El Almería llenó de felicidad del Hospital de Torrecárdenas. Diecinueve jugadores de la primera plantilla; el técnico Fran Fernández; la directora de organización del club, Lorena García; Vanesa Salinas, jugadora del Almería Femenino; y Manolo García, consejero rojiblanco, no faltaron a su cita con los niños/as ingresados en el centro. Llegaron repartidos en dos furgonetas y desde un primer momento mostraron predisposición a echar una mano y sacar una sonrisa no solo a los pacientes, sino también a sus familias. Deli Iglesias, Juan Manuel Miras, Toñi Cervantes y Felipe Cañadas acompañaron a los jugadores en todo momento. Entregaron peluches, balones firmados por la plantilla, bufandas e incluso camisetas. Revolución total en los pasillos del Hospital al ver a los futbolistas. “Hace unos años cuando veníamos apenas los conocían. Ahora si le preguntas a cualquier niño sabe con quién está y en qué demarcación juega”, recuerda Manolo García, que lleva casi tres décadas siendo fiel a su cita con Torrecárdenas. Por su parte, la directora de organización, Lorena García, agradecía a la plantilla su generosidad: “Quizá sea el acto más emotivo que hace el club a lo largo del año y nos ha encantado que todos quisieran venir. Si ha faltado alguno ha sido por problemas físicos”. Un Almería mágico por Navidad.

Representación

René, Fernando, Fran Rodríguez, Andoni López, Trujillo, Samu de los Reyes, Nano, Juan Carlos Real, Yan Eteki, César de la Hoz, Corpas, Chema, Sekou, Gaspar, Pablo Caballero, Juan Ibiza, Adri Montoro, Juanjo Narváez y Sergio Aguza fueron los integrantes de la plantilla que visitaron Torrecárdenas junto al entrenador, Fran Fernández; la jugadora Vanesa Salinas, del equipo femenino; Manolo García, vicepresidente institucional del club, y Lorena García, directora de organización del Almería y vicepresidenta de la Fundación. Una vez en la planta infantil, los jugadores y técnico se repartieron por las habitaciones entregando obsequios y arrancando una sonrisa a los niños y niñas allí internados. Tanto los futbolistas como el entrenador, Fran Fernández, hablaron con los familiares interesándose por el estado de salud de los hospitalizados, mostrando en todo momento, como decíamos, una gran sensibilidad.

Lorena García, emocionada

Esta presencia masiva rojiblanca revolucionó no sólo la planta infantil de Torrecárdenas, sino todo el hospital. Lorena García atendió a LA VOZ y Cadena SER en uno de los pasillos del centro para recordar que es un evento que nunca puede faltar en el Almería: "Es el acto más emotivo que hace el Almería a lo largo del año. Queremos agradecer a los jugadores su predisposición, porque han venido 19 y querían venir todos. Lo que se quedaron en el Estadio fue por motivos médicos. Ellos sacan una sonrisa a los niños y es magnífico que se presten a estas iniciativas". El club rojiblanco agradece públicamente la cercanía de los jugadores: "Queríamos sorprender un poco al ser una fecha especial. Un niño tiene que estar en casa, con sus familias, pero para darles una alegría hemos traído balones, camisetas, bufandas, peluches... muchos regalos para que sean felices".

Manolo García, un histórico que no falla

Por su parte, el consejero Manolo García, historia del Almería y del fútbol en nuestra provincia, también habló para este medio de una trayectoria envidiable, y es que va camino de cumplir tres décadas visitando el Centro Hospitalario. Solo hubo un año, por motivos personales, en el que tuvo que ser relevado por Luis Guillén: "Son 28 años acudiendo a la cita con Torrecárdenas. Tenía trabajo, pero le he dicho a mi jefe que me diera permiso para estar con los jugadores y recordar aquellos tiempos. Debo reconocer que Lorena García está haciendo una labor magnífica. Muchas anécdotas puede contar Manolo de sus aventuras con los pequeños: "Veníamos con tantos regalos que se lo dábamos a los enfermeros para que los repartieran. Cuando llegan estas fechas todos nos transformamos y debo felicitar a los jugadores por su cercanía con los más pequeños. De hecho, muchos los reconocen de haber visto partidos en la televisión".