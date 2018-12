De bárbaros y ferrocarriles

Acabo de regresar de Colonia, donde he participado con profesores de Alemania, Italia y Lituania en un encuentro preparatorio del nuevo proyecto Erasmus que han concedido al IES Jándula este curso. Dicho proyecto, llamado DREAM, promueve la multiculturalidad a través del conocimiento de nuestro patrimonio común europeo y de nuestras artes escénicas y musicales.

En el centro de Colonia conviven dos edificios singulares. Si el alma de la ciudad es su maravillosa catedral, el corazón que la hace palpitar es su impresionante estación de tren, un bello edificio de hierro forjado del siglo XIX, destruido en parte durante la II Guerra Mundial, y reconstruido en diversas fases. Hoy se ha convertido en la vía principal de comunicación a nivel local, regional e internacional y en un símbolo de la fusión del pasado y el futuro en la nueva Alemania ...

Con estas imágenes aún frescas en mi memoria, leo con estupor la noticia de que Adif acaba de derribar la antigua estación de ferrocarril de Marmolejo, sin previo aviso, justo en el 150 aniversario de su construcción, sin tener en cuenta la política de preservación de la Concejalía de Patrimonio Histórico, que tenía previsto catalogar el edificio en breve, lo que llevaría aparejada la prohibición de su derribo.

Es cierto que la estación ya no se utilizaba, pero por qué tenemos los españoles ese afán por destruir en vez de reutilizar. Los alemanes han sabido reconstruir una estación en el corazón de la ciudad de Colonia, e incluso convertir su antigua sala de espera en un afamado restaurante, el Alter Waltesaal. Y nosotros destruimos uno de los símbolos de la llegada de la modernidad a nuestra tierra en la segunda mitad del siglo XIX. ¡Qué ironía del destino! Precisamente 2018 es el año Europeo del Patrimonio Cultural, Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini.

MERCEDES CASUSO Mercedes Casuso Quesada es profesora desde 1992. Actualmente es vicedirectora del IES Jándula, donde imparte Latín y Griego y coordina diferentes proyectos internacionales (Comenius, Erasmus). Licenciada en Filología Clásica por la U. de Granada y en Filologías Hispánica e Inglesa por la UNED. Pertenece al grupo de teatro Dionisos y a la Compañía Lírica Andaluza.

