Despedimos un año lleno de avatares de toda índole y condición, Cataluña se ha demostrado, es el auténtico escaparate en donde las fuerzas políticas de todo signo y concierto desean centrarse para sacar rédito en las urnas, el ejemplo más claro y reciente, Andalucía.

En lo personal, para mí ha sido un año de aprendizaje continuo, qué hice y que conclusión saqué de todo ello, y qué debo y qué no hacer para no volver a caer en el mismo error.

Lo que tengo claro, y no son palabras vacías es que conocí a la que creo es la mujer de mi vida aún a pesar de seguir, dadas las torpezas y circunstancias, caminos diferentes.

Perdóname porque aprendí de mi mismo a estropearlo y en eso me temo, soy un crack.

Créete tu propia fuerza porque tienes contigo a dos soles que iluminan tu sevillana cara.

No quiero olvidarme de Laura, esa chica de 26 años que perdió la vida a causa de la sin razón. Sucesos de este tipo han de hacernos reflexionar a todos y exigir ley y verdadera justicia para que quien la hace, y se prueba fehacientemente su autoría, le caiga todo el peso de la ley y del estado de derecho.

No me voy a extender mucho más, tan sólo me quedo con una fecha, 15-9-1988 y dos palabras, TE QUIERO.

Feliz Navidad a tod@s y próspero y espero de corazón que mejor 2019.

Llevad SIEMPRE en vuestros corazones la VIRGEN DE LA CABEZA.