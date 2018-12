Los extremos ganan; Andalucía pierde

Tras las elecciones andaluzas, es evidente que ha pesado y mucho en el resultado electoral el problema territorial catalán, y por tanto, la defensa de la llamada “unidad de España”, en vez de los problemas netamente andaluces.

Solo así se explica que los dos partidos políticos que salen mas reforzados sean Ciudadanos y Vox.

Me llama poderosamente la atención el hecho de que Ciudadanos, que ha gobernado con el PSOE en los últimos 3 años y medio, haya conseguido aumentar en votos y escaños como si no hubiera tenido responsabilidad en la gestión andaluza, y por un extraño fenómeno de “transformismo político”, pasa de la noche a la mañana de defender la gestión del PSOE y votarla, a ser uno de sus mas feroces críticos, o de cuestionar diariamente al líder del Partido Popular Juan Manuel Moreno, a reunirse ahora con él, como socios de toda la vida para “acabar con los 36 años de gobiernos socialistas, como si esos 36 años hubieran ocurrido por una maldición bíblica y no por la voluntad de los ciudadanos. Nunca ha sido mas cierto el dicho popular de que la política hace extraños compañeros de cama.

Por otra parte está Vox, un partido “premiado” con 12 escaños en Andalucía, en donde no han hecho nada para merecerlo ya que no se le conoce gestión política alguna y sus propuestas para esta tierra pasan por quitarnos las competencias en Salud y Educación o eliminar la propia comunidad autónoma saltando por encima de lo que significo el 28 de febrero. Su resultado es totalmente democrático y hay que respetarlo, pero sus propuestas chocan contra la Constitución. Y es con este partido, extremista de la derecha, de planteamientos y discursos sobre España similares a los de la época pre-constitucional, que propone eliminar todas las leyes contra la violencia de genero, eliminar las comunidades autónomas, levantar muros, suspender el espacio Schengen de libre circulación de personas en Europa, expulsar a todos los inmigrantes pobres e iniciar una “reconquista” de no se sabe qué con un españolismo ultra y añejo que recuerda los peores tiempos del franquismo de posguerra, con estos, es con quien PP y Ciudadanos van a construir una mayoría para expulsar al PSOE de San Telmo. Lo que en otros países europeos seria impensable (y ahí están los ejemplos francés y alemán) aquí se va a producir con toda normalidad.

Al PSOE, que ganó las elecciones, aunque con una gran perdida de votos y escaños, no le queda otra que pasar a la oposición, reflexionar sobre los errores cometidos y rearmarse ideológicamente y junto a la otra fuerza de izquierdas, con la que suman mas escaños que PP y Ciudadanos, defender las políticas sociales y los logros de los últimos años para los mas desfavorecidos. Así todo el mundo se retratará en cada votación delante de los andaluces.

La Cataluña extremista ha ganado en la campaña andaluza. Solo así se justifican en gran medida los resultados de Ciudadanos y Vox y la pérdida de votos del PSOE.

Andalucía pierde un gobierno progresista y la extrema derecha entra en el Parlamento Andaluz y decidirá quien gobierna. Fin del primer round.

Antonio Sanz López es de Andujar. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Junto al ejercicio de la Medicina, su otra pasión es la política como herramienta para solucionar los problemas de las personas. Comprometido con el Partido Socialista Obrero Español desde 1981, ha sido Secretario General de la Agrupación de Andujar durante varios años, así como Concejal en el Ayuntamiento en varias legislaturas.