A Laura Luelmo

Hace unas semanas, en una entrevista en este medio, se me preguntaba si no creía que, con la legislación actual en nuestro país, se discriminaba a los hombres, que éstos estaban desprotegidos alegando mi interlocutor que esa pregunta estaba en el ambiente, en sus círculos más próximos. Quizá si la entrevista me la hubiera hecho hoy esa pregunta no la habría formulado.

Y es que, tras el asesinato de la joven profesora Laura Luelmo, como en su día ocurrió con Marta, Sonia, Rocío, Miriam, Toñi o Desiré, estas preguntas ni se nos ocurren. Lo que une a todos estos casos, y a la larga y vergonzosa lista de tantas y tantas víctimas, es que estamos ante una violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo, que transforma en unos minutos un ser lleno de vida, proyectos e ilusiones, en un cuerpo semidesnudo tirado en el suelo. Somos las mujeres a las que se nos enseña a no volver solas a casa, las que aceleramos el paso cuando vamos por una calle poco alumbrada u oímos algún ruido que parece raro. Igual que en su día me advertían mis padres de ese peligro ahora lo hago con mi hija, porque por muchas cosas que cambien en las últimas generaciones el machismo sigue enraizado en nuestra sociedad. Es tremendo a la vez que ridículo ante estos hechos oír la pregunta: ¿y a los hombres quién nos protege?

La realidad es que a los hombres sus padres no les hacían ni les hacen estas advertencias de cuidado, ni se comportan con el miedo de las mujeres ante estas situaciones, ni aparecen muertos semidesnudos en su vivienda o en un barranco.

Por tanto, el debate no debe estar en la pena permanente revisable, ni en las innumerables modificaciones legislativas, porque ninguna de esas medidas devolverá a Laura a la vida, que no se manipule a la opinión pública.

Me gustaría un 2019 en el que se cambiara el foco de atención y se empezara a enseñar a los hijos a respetar a las mujeres. Por mi parte voy a luchar porque el miedo no nos inunde y nos haga más débiles, voy a inculcarle a mi hija que sea prudente pero que el miedo no la paralice, a mi hijo que el respeto al ser humano incluye también a las mujeres, y a ambos, ya que no lo ha podido conseguir mi madre, que callen cualquier voz machista, única causa de este tipo de violencia.

MARÍA DEL CARMEN PERAL Licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén y Doctora en Derecho por la Universidad de Granada. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén desde 1994. Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Jaén. Experta universitaria en Igualdad de Oportunidades por la UNED.