Usan la cuenta de Ciudadanos en Alcázar para ligar por Twitter

Fue el pasado domingo 16 de diciembre cuando se sucedieron una serie de tuits emitidos desde la cuenta oficial del partido Ciudadanos en Alcázar de San Juan, @Cs_AlcazarSJuan, que respondían a un tuit del perfil @BertaBarco, en el que se aparecía el escote de una mujer y debajo el texto "La Frutera del MercaLol le desea Felices Fiestas".

Un tuit al que sucedió, desde la cuenta oficial del partido Ciudadanos en Alcázar, "Trabajas en Mercadona??? Qué guay... Yo soy más de Carrefour pero me cambio fijo... ¿¿Son tuyas de cuna o de operación?? El dinero mejor gastado".

Tuits emitidos desde la cuenta de Ciudadanos en Alcázar / Cadena SER

Bloqueo y reacción del partido / Cadena SER

A partir de ahí se sucedieron más tuits en los que se podía leer mensajes como "Si no bailamos es porque no quieras... soy Nández, Fer... Nández... Más conocidos como el Feed Astaire de Alcázar", "Eres tú Berta?? Espectacular... Soy Nández,.. Fer...", o "Cierto... buena actitud... y un buen culete también ayuda... ¡¡Yo tengo las dos cosas!! Estoy de cena, pero en diez minutos termino... Y tengo la calefacción puesta y las sábanas cambiadas está tarde... ¡¡Ahi lo dejo!!

Fue entonces cuando @BertaBarco criticó el uso de la cuenta del partido para estos fines: "Menudo compañero tenéis. Usa la cuenta de la agrupación para querer ligar...". El partido, entonces, decidió bloquear a este perfil, a lo que @BertaBarco escribió: "Después de cruzar una serie de Twitter a esto es lo que han llegado, a mi bloqueo. Es esta la mentalidad abierta? No será mejor quitar del control de la cuenta a la persona que quiso ligar conmigo? El tal Nández, Fernández...?

Desde la cuenta del partido en ese momento intentaron restarle importancia a lo ocurrido: "Pues nada... como provocación no ha estado mal ¡¡Has tenido que "provocar" a fondo creyendo eras un "conocidi"!! Yo solo he respondido de buena fe y respondiendo en tono "jovial y jocoso"... No pasa nada.... Un cordial saludo."

Esto es una auténtica verguenza. Mis más sinceras disculpas e iniciamos depuración de responsabilidades inmediatamente. — Sandro Ruiz de Pedro (@SandroRuizCs) December 16, 2018

Las reacciones

Desde el propio partido Ciudadanos también se ha criticado lo ocurrido. El secretario de Organización de la formación naranja en Castilla -La Mancha, Sandro Ruíz De Pedro decía en un tuit: "Esto es una auténtica vergüenza. Mis más sinceras disculpas e iniciamos depuración de responsabilidades inmediatamente". Un mensaje que fue retuiteado desde la cuenta del líder de la formación en Alcázar de San Juan, Reyes Meco. También desde la cuenta del partido local, desde donde se emitieron la serie de tuits referidos anteriormente (y posteriomente borrados), se dijo: "Desde @Cs_AlcazarSJuan pedimos disculpas por algunos comentarios publicados en este perfil durante las últimas horas. Se trata de un error humano. Seguimos trabajando y agradeciendo la confianza de los alcazareños en nuestro proyecto."

Y aunque el partido reconoce en este tuit que se trata de un error humano, fuentes consultadas por la SER llegaron a afirmar sin embargo, que podría haberse tratado de un "hackeo", por lo que actualmente están investigando lo ocurrido.