David Villa: "Sería bonito jugar con la selección en el homenaje a El Brujo"

David Villa no da por cerrado su ciclo con la selección española de fútbol. Y aunque sabe que no depende de él, especial ilusión le haría disputar un partido concreto: el que previsiblemente se disputará en septiembre en Gijón, el España-Islas Feroe que homenajeará al mayor ídolo de Villa: Enrique Castro 'Quini'. "Sería muy bonito poder jugarlo", afirmaba 'El Guaje' en Gijón, donde inauguró una clínica.

"Voy a tener 70 años, estaré en el sofá de mi casa y la puerta de la selección seguirá sin cerrarse", comentaba David Villa, que recuerda que cuando recibió la última llamada "no me lo esperaba para nada y me hizo una ilusión bestial. Si lo estoy esperando me hará menos ilusión, así que solo me queda trabajar y si llega algo así, bienvenido sea".

José Luis Cerejido (EFE)

Para el máximo goleador de la selección española lo más bonito sería poder participar en el partido de homenaje a Quini, al que "seguimos echándole en falta, al menos físicamente, porque en lo emocional sigue con nosotros. Conmigo en especial, porque estará presente hasta el final de mis días", comentaba el delantero, que pasará las fiestas en Asturias antes de partir rumbo a Japón para iniciar una nueva etapa profesional.

Su salida del New York City permitió soñar, durante unas horas, con la remota posibilidad de que pudiera volver a vestir la camiseta del Sporting. Villa explicó que en ese momento recibió "muchos mensajes de cariño, no solo del Sporting, sino de todos los equipos en los que he estado", pero a la hora de estudiar ofertas no valoró "ninguna de España", por cuestión de calendario. Villa recordó que se incorporará al Vissel Kobe con tiempo para realizar una pretemporada.

El futbolista asturiano David Villa participa en la inauguración de una nueva clínica podológica en Gijón. / José Luis Cerejido (EFE)

David Villa sigue muy de cerca al Sporting como aficionado. Admite que "el equipo de José Alberto ilusiona", admitió que lo pasó "mal, muy mal" viendo el derbi contra el Oviedo, confió en sacarse la espina en el de la segunda vuelta y explicó las buenas referencias que tenía del lateral Alberto Espeso, al que envió un mensaje de felicitación el día de su debut con el primer equipo.