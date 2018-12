Juan Carlos Martín: "La Vuelta es una buena herramienta para fomentar la cultura, el turismo y la gastronomía de la provincia"

Vuelta a España 2019

Guadalajara será el final de la 17ª etapa (199,7 kms) la más larga de la 74ª edición de la ronda española.

La ciudad de Guadalajara verá por cuarta vez en su historia, la llegada de los ciclistas el miércoles, 11 de Septiembre de 2019, el pelotón se adentrará en la provincia por la CM-110 y atravesará o pasará muy cerca de las siguientes localidades: Villacadima, Campisábalos, Somolinos, Albendiego, Tordelloso, Atienza, Cercadillo, Imon, Riosalido, Ures, Sigüenza, La Cabrera, Mandayona, Villaseca de Henares, Matillas, Bujalaro, Jadraque, Miralrío, Casas de San Galindo, Padilla de Hita, Hita, Torre del Burgo, Tórtola de Henares y Taracena antes de la llegada a Guadalajara capital por un recorrido todavía por determinar.

El ex ciclista alcarreño, el aloverano Juan Carlos Martín Martínez, ex Seleccionador Nacional de Ciclismo y ex Director General de Deportes de CLM, que asistió a la presentanción de la carrera en Alicante acompañado del diputado de deportes Lucas Castillo, ha valorado la llegada de la Vuelta a la Ciudad de Guadalajara, 13 años después de que en 2006, lo hiciera por última vez. Escucha aquí la entrevista:

Ocho finales en alto, cinco de ellos inéditos, una contrarreloj individual en Pau (Francia) y alicientes hasta Madrid con jornadas más cortas pero intensas, marcan el recorrido de la Vuelta a España 2019 que se disputará con salida en Torrevieja (Alicante) el 24 de agosto y finalizará en Madrid el 15 de septiembre.

El auditorio de la Diputación de Alicante fue el escenario de la presentación de la ronda, que una vez más, fiel a su filosofía de mantener un perfil duro e interesante hasta el final, ofrece 59 puertos, con metas en cimas inéditas como, Javalambre en Teruel, Ares de Maestrat en Castellón, El Acebo y La Cubilla en Asturias y Gredos en Ávila.

Además, incluye una crono inicial por equipos de 18 kilómetros y otra individual de 36 en Pau, que dará aroma internacional a la Vuelta, en una ciudad habitual en el Tour de Francia.

El esfuerzo colectivo contrarreloj lanzará la carrera junto a las aguas rosadas de las Salinas de Torrevieja, en pleno parque natural, con un recorrido urbano y llano de donde saldrá el primer portador del maillot rojo, prenda que cumple 10 años en esta edición.

La Vuelta nacerá con marcha, ya en la segunda etapa, con un perfil turístico y de media montaña entre Benidorm y Calpe que incluye el ascenso al Alto de Puig Llorença (Cumbre del Sol), situado a 24 km de meta.

Antes de salir de la Comunidad de Valencia los esprinters tendrán dos días para el lucimiento en Alicante y El Puig, y ya en la quinta jornada se abre un tríptico interesante con finales en alto entre Teruel, que en esta Vuelta también existe, y Castellón.

Con la llegada al Observatorio Astrofísico de Javalambre, cima inédita de 11 kms al 7,4 por ciento de desnivel medio, se abrirán las primeras diferencias entre los favoritos, que volverán a verse las caras en las siguientes metas castellonenses de Ares de Maestrat, final inexplorado, y Mas de la Costa, una jornada exigente con 5 puertos.

Una transición por tierras catalanas entre Valls e Igualada pondrá la carrera ente su primera cita clave: la novena etapa entre Andorra la Vella y Cortal D'Encamp, adonde la Vuelta regresa después de 4 años. En esta cita se añade una nueva subida por Engolasters, con un espectacular tramo de cuatro kilómetros de tierra para enlazar ambos puertos.

Etapa similar a la de 2018 y diseñada por "Purito" Rodríguez. Se subirá el Coll d'Ordino, Coll de la Gallina por su parte más dura y el final enlazará la Comella, el puerto inédito de Engolasters y un tramo nuevo de 4 kms llanos con "gravel" que conectarán con la subida final a Cortals d'Encamp. Será una de las etapas clave de cara a la clasificación general.

Tras la primera jornada de descanso mandará el reloj en Pau, territorio Tour de Francia, una crono de 36.1 kms que partirá de Jurançon, rodando entre los viñedos, propicia para especialistas, con perfil sinuoso, con repechos y que requerirá fortaleza física y mental. Los contrarrelojistas tendrán la oportunidad de recuperar el tiempo perdido en la montaña.

Desde la francesa localidad de Saint Palais, que pertenece al País Vasco francés y comparte tradición cultural con Euskadi hasta Urdax, en Navarra, tierra de mitología y leyendas, donde la literatura ha impulsado novelas del género fantástico,

La Vuelta regresa a Bilbao después de su visita en 2011. la salida se dará en el Circuito de Navarra y se llegará a la capital de Bizkaia tras un final interesante que incluye tres puertos de tercera, cortos pero duros, entre ellos el inédito Monte Arraiz.

Cantabria y Asturias volverán a ser claves para el podio final. Desde Bilbao a Los Machucos, donde esperan los 9 kilómetros atroces que comieron la moral a Froome en 2017. Etapa de montaña con siete puertos en el menú: cuatro de 3ª, dos de 2ª, y una llegada de categoría especial en la cima cántabra.

Tras un respiro para los esprinters entre San Vicente de La Barquera y Oviedo turno para las novedades elevadas de Asturias. La decimoquinta etapa llega al Alto del Acebo (categoría especial) Cuatro puertos en el orden del día: dos de 1ª, uno de 2ª y uno de categoría especial.

Habrá una primera subida al Acebo, sin llegar a meta y después se visitarán dos puertos muy conocidos de la Asturias occidental: el Puerto del Connio y el Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas. La subida final es una vertiente inédita.

Sin descanso llega otro plato fuerte entre Pravia y el Alto de La Cubilla-Lena, un puerto de gran belleza, de muchas curvas y largo, más de 28 kms con rampas del 15 por ciento incluidas. Tres puertos de 1ª se encadenan en la parte final: el Puerto del Marabio, La Cobertoria y el final en La Cubilla. El líder en esta cima tendrá mucho ganado.

Quedará el último tirón en la zona central de la península. La etapa más larga de la ronda, de 199 kms llevará el pelotón de Aranda de Duero a Guadalajara, día para esprinters ó aventureros.

De nuevo aparece en la escena de la Vuelta la Sierra de Madrid con jornada serrana entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra, reto complicado en terreno similar a la etapa en la que Fabio Aru logró desbancar a Dumoulin del liderato de La Vuelta 2015 a falta de una etapa.

Se subirá el Puerto de Navacerrada, La Morcuera por ambas vertientes y el Puerto de Cotos que se coronará antes de finalizar en bajada en Becerril de la Sierra.

Entre Ávila y Toledo se medirán los velocistas más fuertes, si bien en la antigua capital espera una subida adoquinada de mil metros que puede hacer daño.

La víspera del cierre último cartucho para los favoritos entre Arenas de San Pedro y la Plataforma de Gredos, por tierra de escaladores, diseño a cargo del campeón del Tour 2008 Carlos Sastre. Las emboscadas a escena si se quiere aprovechar un recorrido muy sinuoso, con 5 puertos, el más temido el de Peña Negra (1a), donde el líder tendrá que aguantar los últimos ataques.

El fin de fiesta se vivirá en Madrid el 15 de septiembre, con paseo de homenaje al vencedor entre Fuenlabrada y Madrid.