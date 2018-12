El Partido Popular votará en contra de los prepuestos municipales de Soria

Adolfo Sainz, portavoz del grupo popular del ayuntamiento soriano, ha destacado que “la aportación del principal grupo de la oposición a los presupuestos municipales que se debatirán en pleno este viernes tiene que ver con el capítulo más importante de los mismos, que es el de personal, que supone un 30% del total y es el único que se cumple íntegramente, tanto de ingresos como de gastos, y que supone más de 16 millones de euros”.

La alegación municipal presentada por el Partido Popular es que de una vez por todas, “el equipo de gobierno socialista presente la Relación de Puestos de Trabajo acompañando los presupuestos municipales, y después de seis años esperando los populares han dicho basta”. En primer lugar ha destacado Adolfo Sainz que “fue el propio Alcalde quién se comprometió en 2017 a subsanar esta irregularidad, y en segundo lugar porque terminado el año 2018 no hay ni una sola mesa de negociación con los sindicatos del ayuntamiento para empezar con la actualización de la RPT”. Además los concejales populares han destacado que todas las administraciones públicas están convocando su oferta de empleo público para el año 2019, menos el ayuntamiento de Soria, donde no hay nada y además no han sido capaces de solucionar la oferta del año 2016.

Y por último y en tercer lugar, “como gran alegación creemos que el ayuntamiento de Soria debería de elaborar un Plan de Empleo Público serio sacado a mayores del dinero que adelanta la Junta de Castilla y León para ello”. Por otro lado en el Pleno de mañana, mientras el equipo de gobierno socialista se ratificará en las subidas de tasas municipales, los concejales del Partido Popular, como ya hicieron en el mes de octubre, votarán en contra. “Entonces nos quejábamos de la falta de un estudio o memoria que lo justificara y también de la subida propuesta del 2,3% por considerarla arbitraria, y eso no ha cambiad nada” ha destacado el portavoz popular Adolfo Sainz.