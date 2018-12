Sevillano: "El equipo ha mejorado con respecto a jornadas anteriores"

El Río Duero Soria disputará este sábado (18.00 h. en Los Pajaritos) la última jornada del año 2018 y última jornada de la primera vuelta de la Superliga. Enfrente, Urbia Voley Palma, cuarto clasificado, que será el rival de los celestes en su objetivo de sumar una victoria para cerrar esta primera parte del curso. Hasta ahora el Río Duero Soria sólo suma dos triunfos.

El entrenador de la rotación soriana, Manolo Sevillano, reconoce que si bien el equipo sigue en una situación complicada, tan cerca de los puntos de descenso, con sólo dos victorias es curso, sí que está mejor que hace algunas semanas. “Faltan resultados y no hay mucha diferencia entre nuestro equipo y todos los demás. Falta enganchar un poco más de rendimiento, pero lo que creo que sí que hay mucha diferencia de las primeras cuatro jornadas, en las que había un apagón muy claro del equipo. Eso creo que pasó hace muchísimo tiempo ya, porque yo me fui satisfecho por ejemplo de Melilla pese a la derrota, porque a principio de año lo que le pides siempre los jugadores que lo den todo. Si lo das todo y no te da y no te llega, pues te quedas ahí, pero en Melilla creo que se dio. Y más con un principio de set tan malo, que nos barren (25-15) el equipo con todo, la vez que más de este año, estuvo hasta el final y se vio lo hundidos que estaban los jugadores al ver que no habíamos conseguido la victoria”.

Y con esa mejora, ¿cómo afrontan los sorianos el duelo? “Se afronta sabiendo que recibimos a uno de los principales equipos, no es uno de los dos llamados a pelear el título, como seguramente sean Teruel y Almería, pero sí que está en ese siguiente escalón y es uno de los que tiene muchas opciones de estar en play off y en los puestos de arriba. Pero no es un equipo inalcanzable y lo afrontaremos como cuando jugamos ante L’Illa Grau, Vecindario o todos los demás de la zona media baja de la tabla. Y aunque sea de los mejores, muy similar a Ibiza, si hacemos las cosas bien podremos tener opciones”.

El técnico tiene claro cuáles son las claves para doblegar al conjunto balear. “Lo primero, sacando muy bien, porque tiene muchas virtudes pero la recepción es una de ellas. El líbero Daniel es un muy buen jugador pero los jugadores de banda no son extremadamente buenos en recepción. Si a partir de ahí les empiezas a hacer daño le vas a molestar, porque los dos atacantes del centro, Walter y Jean Pascal, con la bola cerca son difíciles de parar, porque van alto y van duro. Esa es una de las primeras claves es acertar a esos jugadores que no sean líbero y conseguir sacar la pelota lejos de la red”.

En el horizonte, un 2019 que debe ser mejor que esta primera vuelta del campeonato, con dos claves. Una es que el Río Duero Soria recibirá en Los Pajaritos a la mayor parte de los equipos de la zona baja de la tabla (excepto Manacor y Barça, a los que ya derrotó en Soria) y la reincorporación de dos hombres veteranos al equipos, como Jaime Pérez y Alberto Salas, que darán más solvencia a la rotación celeste.