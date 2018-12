El Parlamento vasco enviará una delegación al juicio del procés

El soberanismo catalán ha encontrado hoy un 'balón de oxígeno' en la Cámara vasca a escasas horas de la reunión que mantendrán Pedro Sánchez y Quim Torra en Barcelona.

El texto pactado por PNV y EH Bildu y apoyado en gran medida por Elkarrekin Podemos denuncia la "instrumentalización" de la Justicia en España "con el objetivo político de descabezar líderes del soberanismo catalán y liquidar el independentismo".

En ese sentido, califica la situación de los presos del procés de "disparate jurídico" y "despropósito social y político" al tiempo que exige su "inmediata puesta en libertad".

Además, PNV y EH Bildu han acordado enviar una delegación al juicio en este caso sin el apoyo del partido de Pablo Iglesias.

El portavoz jeltzale, Joseba Egibar, se ha limitado a leer en euskera y castellano la resolución. Hoy el PNV no ha querido debatir, ni responder a las críticas de su socio de Gobierno, el PSE que ha lamentado que se alíe con la coalición abertzale para "intentar arruinar el prestigio de la democracia".

"Vamos a seguir haciendo lo que esté en nuestras manos para que desde nuestros gobiernos no haya la más mínima tentación de arrastrarse hacia el muy peligroso camino al que el independentismo ha avocado a Cataluña" ha advertido su portavoz, José Antonio Pastor.

Por su parte, EH Bildu y PP se han cruzado mensajes muy a tono con las fechas navideñas. "Al Olentzero, a Mari Domingi o quien quieran, que les traiga paz para que dejar pacíficamente que Cataluña decida su futuro y si no que les traiga carbón del bueno" ha dicho la abertzale Gorizelaia y el popular Semper le ha respodido así: "Yo he hablado con Olentzero y Mari Domingi y si los independentistas se saltan la ley, Olentzero les traerá el 155. No tengo ninguna duda y se que ustedes tampoco".