Pedro Rivero: "Hemos preparado la final ante Zamora como un partido más"

El entrenador del HLA Alicante, Pedro Rivero, ha asegurado esta mañana ante los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa LEB Plata de este sábado a las 18 horas en el pabellón Pedro Ferrándiz ante Zamora, que esta semana "ha sido como otra cualquiera" y que "no han hecho nada excepcional a la hora de encarar este encuentro".

El entrenador lucentino ha admitido que "han trabajado bien, contentos y con alegría por estar en esta final" y ha declarado que la Copa LEB Plata es "un premio importante". El conjunto alicantino tiene a todos sus jugadores disponibles para enfrentarse a Zamora.

"No veo una consecuencia en esta final, ganar el partido no nos garantiza ascender ni ser el mejor de los dos grupos al igual que una derrota no me haría pensar en que no nos vayamos a clasificar".

"Pienso que es una final, no es un test, porque no sabemos si ahora Zamora es el mejor equipo del otro grupo, cuando consiguieron la clasificación sí, al igual que nosotros" ha comentado Rivero.

Además, el técnico segoviano no cree que este encuentro se parezca en nada a la última ronda de playoff de la temporada pasada ante Canoe, en la que Lucentum no consiguió el ansiado premio.

Sobre el rival, Rivero asegura que durante la semana se han encargado de estudiarlo a fondo y que conoce bien a todos sus jugadores y espera poder encontrar la fórmula para hacerles daño.

El técnico, valora la fortaleza defensiva de su equipo y comenta que para ganar este partido deberán seguir en esa línea. "Hemos dejado a los rivales por debajo de los 60 puntos en los últimos partidos, y si en algún encuentro encajamos 85 evaluaremos por qué, aprenderemos de eso y trataremos de adaptarnos a ese juego".

Quique Garrido espera que el Pedro Ferrándiz sea una fiesta

El base del Lucentum, Quique Garrido, también ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y ha asegurado que durante la semana el entrenador ha tratado de "quitar hierro y presión" al grupo pero saben que es un encuentro importante pero no un drama en caso de una derrota. "El equipo lo veo bien, con ganas de jugar una final, con ilusión" ha destacado.

Garrido espera que el pabellón Pedro Ferrándiz responda como así lo ha hecho en otras ocasiones. "Espero un ambiente de fiesta, la afición es nuestro sexto jugador y si están al pie del cañón todo el partido seguro que nos llevarán en volandas" concluye el base lucentino.