El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez se mantiene en el cargo a pesar de su condena

Ni dimite, ni de momento se va del PSOE y además sopesa volver a presentarse a las elecciones. Es el mensaje del alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez tras la condena de 9 años de inhabilitación como alcalde por prevaricación administrativa emitida por la Audiencia Provincial de León.

Respeta, pero no comparte una sentencia que va a recurrir porque considera que no se ajusta a las medidas preventivas que adoptó ante la situación que se vivía en el consistorio con la actitud del interventor municipal al que no permitió incorporarse después de finalizar una baja por incapacidad temporal. Álvarez asegura que la actitud del funcionario municipal recomendaba que no volviera a su puesto por la tensión generada con el resto de la plantilla y los corporativos.

De hecho, cuenta con el apoyo sin fisuras del tripartito. Todos respetan la resolución que no comparten y que, además, consideran desproporcionada y hasta cierto punto ilógica dado que se inhabilita a Alvarez como alcalde, pero podría seguir siendo concejal. Es más, la portavoz de Izquierda Unida, Susana Vila ha destacado además que, en ningún momento, se ha comprometido dinero público con este asunto en el que considera que el regidor actuó conforme a las posibilidades que tenía sobre la mesa.

También el portavoz de Alternativa Ciudadana por Cacabelos, Alfredo García reconoce la labor coherente del alcalde con la situación de un funcionario que presentaba un comportamiento agresivo.

Desde el PSOE, el concejal y exalcalde, Santiago Enríquez asegura que el partido conoce la situación y, de hecho, advierte que si se expulsa u obliga a dimitir al alcalde lo más lógico es los concejales sigan a Álvarez en ese proceso. Entienden además que no hay motivos para que el regidor abandone el cargo

Recuerden que la sentencia dice claramente que el alcalde impidió al interventor reincorporarse a su puesto por decreto sin tener atribuciones para ello y sin realizar procedimiento legal alguno. Además, dice la resolución, recibió tres advertencias de la Junta de Castilla y León por estos hechos haciendo caso omiso a todas ellas.

La comparecencia del alcalde y los concejales del tripartito se ha celebrado en el salón de plenos que concitó a buen número de simpatizantes del alcalde que aplaudieron todas y cada una de sus intervenciones y de las de sus compañeros.