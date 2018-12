Vizcaíno: "El señor Pina ya no es consejero del Cádiz"

El presidente del Cádiz saca pecho. Manolo Vizcaíno cada vez se siente más fuerte en el Cádiz. Tras la Junta de Accionistas, el sevillano, valoró la temporada para cerrar el presente año y dar la bienvenida al próximo. "Estoy muy contento, es una sociedad que está sana. El modelo de gestión independiente está dando sus frutos y estoy muy contento".

Ese modelo de gestión independiente al que hace mención cada vez es más fuerte. La última medida del sevillano fue cesar a Quique Pina como consejero. "La Junta general ha decidido ejercer la acción de responsabilidad y como consecuencia legal el señor Pina ya no es consejero del Cádiz", decía ante los medios tras un comunicado del club en el que aseguraban que "la Junta de Accionistas ha aprobado ejercer la acción social de responsabilidad del artículo 238.1 de la Ley de Sociedades de Capital contra el consejero Enrique Pina Campuzano por los hechos expuestos, tras el que se ha levantado la sesión".

El presidente cadista avanzaba que los nuevos pasos siempre serán buscando lo mejor para la entidad amarilla. "Busco, dentro de mi criterio, lo que entiendo que es mejor para el club y para hacerlo no me temblará el pulso. Entiendo que es bueno para el club dar pasos adelante en todos los sentidos y es lo que seguiré haciendo", sentenciaba.

Por último, Vizcaíno no entiende que este nuevo paso sea poner de nuevo el conflicto en primera línea del club y entiende más que es "darle naturalidad a un modelo de gestión no es que se hable de lo que no se tiene que hablar. Es ratificar un modelo de gestión que creo que es bueno para el club".