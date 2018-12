Güímar no tendrá que pagar la sanción por las aguas residuales

El Ministerio de Política Territorial ha fijado que, la sanción europea de 800.000 euros, por incumplimientos en materia de alcantarillado y depuración de aguas residuales la tendrá que afrontar el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y no el Ayuntamiento de Güímar.

Una decisión que no ha sorprendido a la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, que este viernes insistía en la Cadena SER que, "la lógica", se impone al recordar las transferencias económicas que el Estado viene realizando desde hace "muchos años" para la construcción de una depuradora, y eso "demuestra" que "los ayuntamientos no tenemos que asumir la multa cuando el Cabildo no la ha puesto en funcionamiento".

Sin embargo, el responsable de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, aunque ha confirmado que la instalación depuradora "estará construida en 2020" el problema no se acaba ahí; sino que las aguas tendrán que ser trasladas a dicha infraestructura y eso, añade, "es un trabajo de todos".