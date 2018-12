Txus Vidorreta ha comparecido en la previa al encuentro que su equipo disputará el domingo (Olímpico de Badalona, 11:30 H.C.) ante el Divina Seguros Joventut. El técnico fue cuestionado sobre la incorporación de Davin White comentando al respecto que "ha venido bien, ilusionado y con muchas ganas aunque con la necesidad de ir adquiriendo el ritmo de manera paulatina para poder estar en condiciones a partir de la primera semana de enero. Viajará con el grupo y ocasionalmente nos podrá echar una mano en momentos determinados, pero viene por el hecho de que tenemos jugadores que han estado con molestias, motivo por el que se le ha decidido fichar" señaló el vasco.

De cara a la cita en tierras catalanas ante la "Penya", Vidorreta reconoció que "es un equipo completo con buenos jugadores. Lamprovittola es el maximo anotador y el año pasado hizo un final de temporada estupendo para poder conseguir la permanencia en una situación complicada, pero Dawson lo está haciendo bien en el tres, recuperan a Dakota Matías y durante la temporada Lopez Aróstegui o Ventura han hecho buen trabajo. Si a eso le unes dos buenos cuatros junto a Todorovic y Birgander, la resultante es de una rotación completa con muchas amenazas para poder ganar", explicó el entrenador del equipo tinerfeño.

La consigna no debe cambiar en lo que al juego de los aurinegros se refiere aunque cuestionado sobre la posibilidad de seguir insistiendo en el juego dentro de la pintura, Vidorreta señaló que "jugamos situaciones interiores con jugadores que sabemos que pueden darnos ventaja. Lo hacemos con Beirán o Colton en encuentros anteriores, aunque no vamos a hacerlo con jugadores que no producen. Los entrenadores estamos para adaptar el sistema de juego del equipo a donde encontramos ventajas", sentenció.