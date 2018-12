El alcalde de Novelda sigue sin percibir su sueldo

Armando Esteve, alcalde de Novelda, no percibe sueldo desde el pasado mes de mayo. Esteve decidió, de forma preventiva y ante la existencia de informes contradictorios, congelar su salario de 1.500 euros mensuales, que ingresaba por su dedicación parcial a la gestión municipal.

Acudió al Consejo Jurídico Consultivo para que aclarara si debía o no seguir cobrando. Este Consejo ha remitido el dictamen solicitado el pasado mes de mayo en el qué si bien se contempla que como concejal no adscrito, tal como especifica el Reglamento Orgánico Municipal de Novelda, no puede disfrutar de dedicación parcial o total con su consiguiente retribución económica, también se indica que el ROM que aprobó el Ayuntamiento noveldense en 2015 no contaba con el preceptivo informe jurídico que avalara la legalidad de su contenido.

Por otro lado, el Consell ha remitido al Ayuntamiento un informe en el que reconoce que Armando Esteve no responde a la figura de tránsfuga porque“no aprovechó su paso a la condición de no adscrito para obtener la alcaldía”, cargo que ya ocupaba previamente y, por tanto, no se benefició ni política ni económicamente por este cambio de estatus.

Ahora, una vez conocido el resultado de la consulta, la situación no cambiará y el alcalde seguirá sin percibir compensación económica hasta que otros informes jurídicos o instancias judiciales digan lo contrario. Armando Esteve.