Josep Tur se inclina por no repetir como candidato del PSOE en Sant Antoni

Josep Tur, alcalde de Sant Antoni, se plantea no repetir como cabeza de cartel electoral del PSOE en los comicios de mayo del año que viene. Tur ha comunicado al partido que no entra en sus planes volver a encabezar la candidatura. Argumenta que su compromiso era para una sola legislatura y que no tiene intención de continuar cuatro años más en la política municipal.

Sin embargo, desde la agrupación local todavía confían en que el primer edil sea candidato y por el momento no han tanteado otras opciones. Eso sí, el calendario apremia por lo que el plazo límite acaba a finales de diciembre. Si se mantiene la posición actual, la agrupación socialista de la Villa de Portmany con su secretario general a la cabeza, Antoni Lorenzo, concejal de Deportes, comenzará la búsqueda de otros posibles candidatos. Fuentes de la agrupación dicen que por el momento no se ha hablado de nombres porque esperan que finalmente Tur “reconsidere” su postura.

La dirección insular de la FSE defiende que todos los alcaldes del partido deben repetir como número uno en las próximas elecciones. Señalan que los proyectos que se han iniciado desde el 2015, cuando tomaron posesión los gobiernos locales, no pueden culminarse en muchos casos en cuatro años y se necesita una segunda legislatura.

Si finalmente Tur se mantiene firme en su negativa actual se abriría la búsqueda de otros candidatos y el plazo marcado para presentar precandidaturas es del 8 al 11 de enero próximo.