Japón: tradición y modernidad en un destino 'de otro planeta'

Como cada viernes, nos visita Mónica Garcías dispuesta a ayudarnos a hacer la maleta para viajar por el mundo. En esta ocasión nos propone un destino exótico que combina tradición y modernidad y en el que el viajero se siente como 'en otro planeta'. Esta semana nos vamos a Japón.

Garcías ha detallado los preparativos previos la viaje, lo que vamos a necesitar, algunas recomendaciones en relación con el transporte en el país del sol naciente y algunas de las ciudades y atractivos turísticos que ningún viajero se puede perder.

Además hemos hablado sobre los alojamientos, la gastronomía, las costumbres y la cultura del país nipón, sin olvidarnos del apartado de la compra de recuerdos y souvenirs. Si todavía no has tenido la oportunidad de visitar Japón, no te dejes asustar por la leyenda urbana de que es un destino caro, porque te sorprenderá.