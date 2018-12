Costa carga contra el PP por apoyar el recorte en presupuesto turístico

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha acusado hoy al Partido Popular de dejar en la estacada al sector turístico y al personal de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares al apoyar con su voto un recorte del presupuesto que estaba destinado a la promoción turística. Las enmiendas presentadas por Podemos pretendían destinar a vivienda 2'7 millones de euros de Turismo. Los populares insisten ahora en que se equivocaron, y en el Ejecutivo balear no se lo creen.

Costa se ha mostrado "instatisfecha" con Podemos, y asegura que el partido morado ha sido "coherente con su discurso", pero ha incumplido los acuerdos aprobados previamente con respecto a los presupuestos. Por otro lado, no ha expresado lo mismo del Partido Popular. La portavoz sostiene que no cree las justificaciones de los populares , y acusa a Marga Prohens de marcar la dirección del voto: "Ahora se disfrazan con otros argumentos que nadie se cree, o al menos yo no. Delante de mí tenía a los diputados del Partido Popular y se que se marcó el sentido del voto a conciencia por parte de la diputada Prohens".

Costa ha tildado al Partido Popular de "irresponsable, y ha calificado su votación como "acto de cobardía". La portavoz del Govern argumenta que estas iniciativas van en contra de su propia ideología, que hasta el momento aseguraba defender el sector turístico: "La aprobación de las enmiendas de ayer es una muestra de irresponsabilidad por parte del Partido Popular por apoyar a conciencia unas iniciativas que van en contra de su propia ideología. Su discurso en favor del turismo y el sector turístico, y a la hora de la verdad ayer pretendían dar de baja casi 3'5 millones de euros en turismo".