Los payasos de Sonrisa Médica no descansan en Navidad

La enfermedad no para, el aislamiento en los hospitales no cesa. Por eso, los payasos de Sonrisa Médica Balears no interrumpen el servicio estas Navidades. Llevan 20 años regalando sonrisas a los más pequeños y estos días señalados, lo seguirán haciendo.

En Navidad organizan algunas actividades diferentes. Por ejemplo; el día 3 de enero, realizarán en Son Espases, una entrega de cuentos ilustrados que dona TIRME.

La gerente de Sonrisa Médica, Marta Barrio destaca que el "objetivo es acompañar a los enfermos y hacerles más agradable su estancia".

En Ibiza hay 4 payasos, y en Menorca hay 3. El resto, está en Mallorca. En total, son 19.