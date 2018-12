Aprobada la ayuda a domicilio

El punto más destacado del pleno de diciembre era la contratación de los servicios de ayuda a domicilio y catering por dos años. En la actualidad hay 212 usuarios de ayuda a domicilio con un coste de 15,81 euros la hora y, 56 del catering a un precio de 5,80. Y es que ha aumentado de forma considerable el número de horas ofertadas pasando de 36.000 a finales de 2014 a las 60.000 en la actualidad. Se trata de unos servicios importantes para los que el Ayuntamiento no duda en hacer cualquier esfuerzo, de hecho, ahora mismo no hay lista de espera.

El independiente Fidel Lambás se mostró de acuerdo en el fondo de la cuestión pero insistió en que la Junta de Castilla y León no cumple el acuerdo marco que establece la vinculación de cada administración e instó al equipo de gobierno a que lo exija. El socio en el equipo de gobierno, Gana Medina, estuvo de acuerdo en el hecho de que la Junta no invierte lo que debería y recordó que este pliego de contratación sale con mejoras ya que se exigen menos criterios económicos y aumentan los técnicos con el fin de prestar un mejor servicio. Los populares agradecieron que el equipo de gobierno sacase estas contrataciones en dos partes y no en una conjunta como pensaban en un principio, pero, reclamaron la falta de formación que se podía haber facilitado a las empresas de Medina para que puedan concurrir a estos concursos.

Por lo demás, el pleno aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista reclamando una mejora en la sanidad de Medina del Campo y comarca y, no se votó la propuesta de Fidel Lambás. Este presentó un documento en el que se hacían varias preguntas sobre el expediente de modificación del PGOU rechazado por el TSJ. Esta propuesta se debatió pero al considerar que no cumplía los requisitos de una moción no llegó a votarse.