El voto del PP deja a Menorca sin dinero para ir a las grandes ferias turísticas

El voto favorable del PP permitió aprobar este jueves tres enmiendas de Podemos a los Presupuestos Generales de Baleares de 2019 para destinar 2,7 millones de euros de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas a viviendas en Eivissa y Menorca. Este dinero debía servir para financiar la presencia de Mallorca, Menorca y Formentera en las grandes ferias de promoción turística del mundo: World Travel Market en Londres, ITB en Berlín y FITUR en Madrid.

Desde el PP afirman que se trata de un error en la votación, aunque desde el Govern balear y también desde el Consell de Menorca no se creen estas explicaciones. La vicepresidenta del Govern y titular de Turisme, Bel Busquets, ha criticado esta pinza entre Podemos y el PP, que califica de enorme irresponsabilidad. A su juicio "deberían cambiar las banderas que exhiben con 'I love tourism' (Yo amo al turismo) por 'I hate tourism' (Yo odio el turismo)".

También la consellera de Promoció Turística de Menorca, Maite Salord, afirma no creerse la excusa de la equivocación y tacha a los populares de "incongruentes". Salord recordó que el PP ya elevó una propuesta similar a la aprobada en el pleno del Consell.

Además, Salord advierte que desviar estos casi tres millones de euros de turismo a vivienda pone en peligro decenas de puestos de trabajo y áreas imprescindibles de la Agencia de Turismo de Baleares.

La gerente de la patronal hotelera de Menorca Ashome, Azucena Jiménez, se mostró un poco contrariada por la decisión del PP de vetar una partida económica para que Menorca pueda ir a las grandes ferias turísticas con financiación del Govern balear. Aseguró que "no me ha gustado lo que ocurrió en el Parlament. Fue algo insólito". Pero Jiménez cree que esto no debe impedir que Menorca esté presente en la World Travel Market, ITB y Fitur. Ella recuerda que las competencias de Promoció Turística ya se han transferido por lo que Menorca podrá ejercerlas y acudir a estas citas sin el paraguas del Govern, algo que reclama desde hace tiempo la patronal menorquina.

Más contundentes se han mostrado sus compañeros de la isla vecina. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca tacha de "irresponsable" el voto favorable de PP y Podemos a las enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad para desviar casi tres millones de euros de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares a vivienda.