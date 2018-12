"Una visita de San Nicolás", el Cuento de Navidad de Radio Murcia

"UNA VISITA DE SAN NICOLÁS"

Poema original de Clement Clarke Moore, editado en 1923. Adaptación para radio de Javier Ruiz.

Era la noche de Navidad, un poco antes de las doce,

A la hora en que todo está en calma, hasta los ratones.

VOZ RATON 1: Ya no queda nada que roer. ¡Qué desastre!

VOZ RATÓN 2: Sí, mejor vámonos a dormir.

VOZ RATÓN 3: (bostezando) Estoy muy cansado…

VOZ RATÓN 4: En esta casa son tan limpios… que no se dejan nada por el suelo.

Habíamos colgado nuestras medias en la chimenea,

Para que San Nicolás las encontrara cuando llegara.

VOZ NIÑO 1: Qué nervios. Esta noche viene Papá Noel.

VOZ NIÑO 2: Yo me he portado muy bien. Me lo han dicho mis padres…

VOZ NIÑO 3: Yo me llevo portando bien… ¡por lo menos una semana!

VOZ NIÑO 4: Con eso no es suficiente, ¿Es que no te lo han explicado?

Acurrucados y abrigados bajo las sábanas,

Los niños, juiciosos, estaban durmiéndose.

VOZ MAMA: Venga chicos… todos a dormir.

VOZ NIÑO 5: ¡No tenemos sueño!

VOZ NIÑO 6: ¡¡Estamos nerviosos!!

VOZ MAMA: Pero si no os dormis… lo mismo pasa de largo.

VOZ NIÑO 7: Chicos!!!! Todos a dormir. Es una orden… jajajaja.

Mi mamá y yo, con nuestra ropa de dormir,

Acabábamos de apagar la vela,

Cuando afuera, un ruido de campana, (RUIDO CAMPANA)

Me hizo salir rápidamente de la cama.

VOZ NIÑO 8 : ¿Lo estáis oyendo?

VOZ NIÑO 9: Me da un poquito de miedo. ¿Quién será?

VOZ NIÑO 10: ¿Pero cómo te va a dar miedo? ¡Si es Papá Noel!

VOZ NIÑO 11: ¡¡¡Vamos a verlo!!!

Fugaz como una flecha hacia la ventana,

Escruté la inmensidad del cielo estrellado.

VOZ NIÑO 12: Mirad que cielo más bonito!! ¡Está lleno de luces de navidad!

VOZ NIÑO 13: Que no hombre, que son los planetas y las estrellas.

VOZ NIÑO 14: ¡¡¡Y los cometas y los satélites!!!

Sobre la nieve, la luna brillante,

Iluminaba la noche como si fuese el día.

LUNA: Hola niños. Soy la luna. Si no os vais a dormir pronto lo mismo Papá Noel no aparece. Lo digo muy en serio. Es un señor muy ocupado, ya lo sabéis.

VOZ NIÑO 15: ¿En serio? ¿Puede pasar de largo?

VOZ NIÑO 16: Señora luna… Sólo un momento, que queremos verle…

VOZ de VARIOS NIÑOS: Si… por favooooor. (suplicando a coro)

Abrí mis ojos, y aparecieron a lo lejos

Un trineo y ocho renos no más grandes que una mano,

Dirigidos por un pequeño y alegre personaje:

Era San Nicolás, yo lo sabía.

PAPA NOEL: hohohoho… menuda noche fría que hace este año.

Sus corceles volaban como si tuvieran alas.

Y les cantaba, con el fin de animarlos:

PAPA NOEL (Es parte del poema pero entra como texto de personaje)

« ¡Vamos, Tornado! ¡Vamos, Bailarín! ¡Vamos, Furia y Vestido!

¡ Cometa y Cupido! ¡Vamos relámpago y Trueno!

¡Directo a ese porche, hacia ese muro!

¡Vamos, vamos, mis amigos! ¡Al triple galope!”.

Similares a las hojas muertas, llevadas por el viento,

Que suben hacia el cielo para superar los obstáculos,

Los renos volaron hasta mi cabeza,

Con el trineo, los juguetes y San Nicolás.

NIÑOS A CORO: ¡Es Papá Noel! (alucinados)

NIÑO 17: No me lo puedo creer.

NIÑO 18: Qué viejito es.

NIÑO 19: pero qué agil.

Poco después oí sobre el techo resonar algo,

El pisoteo fogoso de sus pequeños zuecos,

La ventana estaba cerrada, y me volteé

En el preciso momento en que Papá Noel salía de la chimenea.

NIÑO 20: ¿Lo veis? Está bajando por ahí…

Su abrigo de piel, sus botas y su gorro

Estaban un poco sucios por la ceniza y el hollín.

Sobre su hombro, un saco lleno de juguetes

Le daba la apariencia de un extraño vendedor.

PAPA NOEL: Cada vez son más estrechas las chimeneas, madre mía.

Tenía los cachetes rosados, unos hoyuelos encantadores,

Una nariz como una cereza y unos ojos brillantes.

Una boca pequeña que sonreía todo el tiempo,

Y una barba larga de un blanco muy puro.

PAPA NOEL: Espero que todos los niños de esta casa se hayan ido a dormir… si no, me tendré que marchar a la siguiente.

De su pipa iluminada y atrancada entre sus dientes,

Subían en torbellino volutas de humo.

NIÑO 21: ¿lo habéis oído? No nos puede ver porque… ¡Si nos ve, no tendremos regalos!

Tenía el rostro alegre, y su vientre redondo

Saltaba cuando reía, como un pequeño balón.

PAPA NOEL: Hohohoho… tengo que ponerme a régimen. De este año no pasa.

Era tan regordete, tan cachetón, este travieso duende,

Que no pude aguantar la risa, ni tapándome con la mano.

NIÑO 22: (sonriendo) Qué gracioso es… mirad qué pasitos tan cortos da… ¡y qué barriga!

NIÑOS 23: (alerta) ¡Escondéos que nos va a ver!

Pero con un guiño de ojo y una señal de la cabeza,

Me hizo comprender que yo no corría ningún peligro.

Luego sin decir una palabra, pues él tenía afán,

Se apresuró a llenar las medias, hasta el fondo,

Y se despidió poniéndose el dedo en la punta de la nariz,

Antes de desaparecer en la chimenea.

NIÑO 24: Es increíble! Hemos visto a Papá Noel!!

NIÑO 25: y ahora que hacemos?? Ya están ahí nuestros regalos.

MAMA: (un poco enfadada) PERO NIÑOS! Qué haceis despiertos todavía!!!

NIÑO 26: No te lo vas a creer mama… Hemos visto a….

NIÑO 27: (LE INTERRUMPE) CHSSSSS… no se lo digas!!

NIÑO 28: Si. Guardemos el secreto. Vamos todos a dormir y mañana será navidad.

Oí el silbido de su tripulación,

Juntos se fueron como una pluma en el viento.

PAPA NOEL: ¡Vamos, Tornado! ¡Vamos, Bailarín! ¡Vamos, Furia y Vestido!

¡ Cometa y Cupido! ¡Vamos relámpago y Trueno!

¡Directo a ese porche, hacia ese muro!

¡Vamos, vamos, mis amigos! ¡Al triple galope!”.

Antes de desaparecer, San Nicolás gritó:

PAPA NOEL: “Feliz Navidad y feliz Noche Buena para todos”