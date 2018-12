PP y Cs aprueban en la Asamblea Regional los Presupuestos autonómicos de 2019

La Región de Murcia ya tiene presupuestos autonómicos para 2019. Así se ha aprobado esta mañana en la Asamblea Regional, y gracias a los votos de Partido Popular y Ciudadanos, 26 a favor y 19 en contra.

El próximo año la Comunidad dispondrá de 4.649 millones de euros, lo que supone un incremento de 120 millones con respecto al actual ejercicio. El Ejecutivo suscribió un acuerdo con Ciudadanos para garantizar la aprobación de las cuentas regionales. El pacto incluyó 85 proyectos por un importe de 319 millones de euros.

Un presupuesto "responsable", según el consejero De la Cierva, que baja el IRPF en todos los tramos, con deducciones de un 20 % en el gasto de escolarización y deducción por el nacimiento de hijos, entre otras medidas. Ha asegurado que cuatro de cada diez euros se destinan a sanidad y 3 de cada diez a educación.

El consejero de Hacienda se congratulaba, al término de la sesión plenaria, de la aprobación de unas cuentas por parte de la mayoría de los murcianos, que apuestan por el crecimiento económico, mejores servicios y más oportunidades.

Entre las partidas más importantes destaca la rebaja del tramo autonómico del IRPF, que supone un ahorro para los murcianos, 300.000 a los que afecta es medida, de 15,2 millones de euros.

Los presupuestos también contemplan deducciones de cien euros por nacimiento del primer hijo, 200 por el segundo y 300 por el tercero. Se implanta la educación infantil gratuita de 0 a tres años en las 13 escuelas infantiles públicas que hay en la comunidad y los padres que lleven a sus hijos a otros centros infantiles podrán desgravarse de la renta hasta mil euros anuales. Los que no hagan declaración de la renta tendrán ayudas especiales.

El gasto educativo recibirá tres de cada diez euros del presupuesto. con lo que se recuperan, dice los niveles de inversión de 2010.

La partida de sanidad es de 1882 millones de euros, 57 más que en 2018 y se lleva cuatro de cada diez euros del presupuesto. Implanta la carrera profesional de los empleados públicos o la convocatoria de 8.194 plazas.

El presupuesto asciende a 4.649 millones de euros, 120 más que el año pasado, por el incremento de los ingresos tributarios, que destina que pueden crecer un 16,5% y prevé que el PIB regional aumente un 2,6% más que la media nacional y la media europea.

Desde el PP, su portavoz, Víctor Manuel Martínez ha expresado su satisfacción por la aprobación del cuarto presupuesto de la legislatura, "es sinónimo de que se ha trabajado bien", ha dicho el diputado. Durante su discurso, ha recalcado que en el Gobierno hay un partido "que tiene que dotar a la Región de la mayor herramienta de creación y generación de bienestar", puntualizando que las cuentas "garantizan el bienestar y el éxito frente a un modelo fracasado del PSOE y Podemos".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Miguel Sánchez, ha manifestado que acaban la legislatura siendo el partido "más útil y más centrado". Ha recordado que han mejorado en 319 millones de euros el presupuesto para el próximo año. "Son unos presupuestos aceptables. En ningún caso son los presupuestos de Ciudadanos, pero tenemos que ser responsables", ha advertido apuntando a que es posible que tras las elecciones sea su partido el que tenga que ejecutar las cuentas regionales.

Por contra, PSOE y Podemos han criticado las cuentas y la "herencia ruinosa" de 23 años que ha dejado el PP a los ciudadanos de la Región. En palabras del portavoz del PSOE, Joaquín López, "este presupuesto no es creíble y quedará como uno más de los que no ejecuta el Partido Popular. Además, tienen trampa porque con esta herencia sí pagaremos impuesto de sucesiones y donaciones y muy caro". Para el portavoz socialista no hay modelo de financiación que resuelva la "ruina" a la que el PP ha llevado a la Región.

Por parte de Podemos, su portavoz Óscar Urralburu ha apuntado que "no son los presupuestos que necesita la Región, con premisas "débiles y falsas y un diagnóstico de la situación que no compartimos". Según ha dicho, en 2019 se alcanzarán los 10.000 millones de euros de deuda regional situando el "déficit oculto en más de 500 millones de euros".

El consejero de Hacienda ha destacado tras el debate que se sienten "orgullosos" de la aprobación de las cuentas regionales y que el próximo año se dedicarán a "ejecutar" los presupuestos.