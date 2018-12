'Le ancho de huesos de les vacaciones de invierno', nuevo nombre para 'El Gordo' de Navidad

La propuesta de normalizar el uso del lenguaje inclusivo o no sexista e incluirlo en el vocabulario habitual de los hispanohablantes está llegando a límites insospechados. No son pocos los que, aún creyendo en la importancia que tiene la iniciativa para crear una sociedad más justa e igualitaria, no dejan de echarse unas risas con un tema que en algunos casos se convierte en 'paranoia' con tintes muy cómicos.

Tal es el caso de la Sociedad Anónima Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que según su consejero delegado, Florencio García Corbalán, alto cargo a su vez del Ministerio de Hacienda, ha hablado en el programa Hoy por hoy dentro del espacio 'Entrevistas Interesantes' de cambiar por completo el nombre del sorteo de lotería por excelencia en nuestro país, 'El Gordo' de Navidad.

Según García Corbalán, no quieren que nadie se sienta ofendido por dicha denominación; ni los gordos; ni las gordas; ni los cristianos; ni los ateos...Nadie, "absolutamente nadie", por lo que antes de ser devorados por los 'ofendiditos', han decido cambiar el nombre del famoso sorteo y evitar males mayores.

Florencio García Corbalán, consejero delegado de la Sociedad Anónima Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, ha estado en los estudios de Radio Murcia ante la atenta mirada del actor Emmanuel Vizcaíno, y la actriz, Elia Estrada, integrantes de la compañía de teatro Zoo Cabaret.