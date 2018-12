Peñalver: "Sería una inmensa alegría que saliera la reforma del Estatuto de Autonomía en esta legislatura"

La presidenta de la Asamblea regional ha pasado por La Ventana de la Región de Murcia para hacer balance de esta legislatura a la que le quedan tres meses. Un balance, que dice "es positivo", aunque el primer año fue duro, porque todo era nuevo, más grupos parlamentarios y sin mayoría absoluta cuando "algunos estaban acostumbrados a tener mayorías muy amplias".

Peñalver ha destacado que durante esta legislatura ha recibido a más de mil personas, entre distintos colectivos, oenegés y asociaciones, y los más de 500 asistentes a cada acto celebrado en la Asamblea, números que hablan por sí solos de un cambio significativo en la apertura a la ciudadanía.

La presidenta de la Cámara legislativa, que ha destacado el buen hacer de los Grupos Parlamentarios, ha incidido en que “la pluralidad obliga a trabajar más, a dialogar y buscar en el consenso nuevos avances. Los diputados y diputadas han trabajado mucho y bien para dar respuesta a las exigencias de la sociedad murciana, y estar a la altura de sus necesidades”.

Rosa Peñalver ha repasado las normativas que han salido adelante y que en su opinión, dan cuenta de una mayor sensibilidad parlamentaria que refleja la diversidad y riqueza social como, por ejemplo, la Ley de Igualdad social del colectivo LGTBI; la de defensa y protección de los animales; la de gratuidad de los libros de texto o la de sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

Sobre el futuro del arco parlamentario regional, Peñalver piensa que habrá un parlamento más plural que este y que nos podríamos mover entre 5 o 6 grupos parlamentarios, por lo que quien esté allí deberá saber gestionar muy bien la diferencia.

Rosa Peñalver no aclara si seguirá o no en la Asamblea, asegura que está centrada en acabar todo el trabajo que queda pendiente y asegura que "para mí sería una inmensa alegría que saliera en esta legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía", aunque en su opinión no hay voluntad política.

Aquí se puede escuchar la entrevista completa