Santos (Podemos): "No imaginamos otra presidenta del Parlamento que no sea Aznárez"

El secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, emplaza a la Mesa del Parlamento de Navarra a que "interprete el reglamento" ante una situación "surrealista y descabellada" como la que se ha generado con la expulsión de Aznárez, Buil y Sáez del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai. Así, lo ha señalado en 'La Primera Llamada del día' de SER Navarra.

Solicitada por Carlos Couso, portavoz de la mayoría del grupo enfrentada al minoritario sector oficial, supondría la pérdida de la presidencia de la Cámara para Ainhoa Aznárez. En la SER, Santos apela a la "responsabilidad institucional" de los grupos y añade: "No imaginaríamos desde Podemos otra candidata a presidir el Parlamento" que no sea Aznárez.

"Es una crisis institucional en la cual no nos corresponde sólo a Podemos hacer un planteamiento", aunque dice que "desde luego nosotros lo tenemos, tenemos un plateamiento ético en el cual creemos que no se puede dejar a cuatro personas tránsfugas dominar un grupo parlamentario y a partir de ahí generar una crisis que puede derivar incluso en el cambio de presidencia del Parlamento". Pero, apunta, "entendemos que esto le corresponde al propio Parlamento, le corresponde a la Mesa del Parlamento y a la Cámara saber cómo interpreta el reglamento en una situación tan surrealista y tan descabellada".

Y preguntado por si cree que Podemos ha tenido el apoyo de sus socios en esta situación, Santos señala que "no es una cuestión de apoyo o no de sus socios, yo creo que cada uno tiene que tener clara cuál es su responsabilidad institucional , y eso significa llamar a las cosas por su nombre. Si seguimos hablando de parlamentarios críticos, si seguimos blanqueando una situación que es surrealista e insostenible, no tendremos un diagnóstico claro y no llegaremos a una solución clara". "No es una cuestión de apoyo o no a Podemos es una cuestión de apoyo a la democracia".

Respecto a si cuentan ya con candidato o candidata a la presidencia del Parlamento, apunta que "Ainhoa Aznárez ha sido y es una magnífica Presidenta del Parlamento de Navarra, ha desarrollado su labor abriendo el Parlamento a la ciudadanía y eso es absolutamente evidente y no imaginaríamos desde Podemos que podríamos tener otra candidata a presidir el Parlamento, pero es que ni siquiera nos ponemos en esa situación".