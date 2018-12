El PSOE pide explicaciones sobre quien miente en la cesión del suelo del centro de salud de Cuéllar

La polémica entorno al futuro centro de salud de Cuéllar continúa. Tras la presentación del Plan Funcional esta semana por parte del delegado territorial de la Junta, el procurador socialista José Luis Aceves pide al PP que explique a la ciudadanía quien miente. Aceves recuerda que la pasada semana el Consejeró de Sanidad explicó en el pleno de las Cortes que no tenían el suelo a su disposición y esta misma semana tanto Javier López Escobar como el alcalde de Cuéllar, Jesús García explicaron que el suelo ya estaba cedido a la Junta.

Aceves ha apelado a la casualidad de forma irónica haciendo referencia a que esta semana se había presentado el Plan Funcional. "Seguramente si no hubieramos preguntado en el Pleno o pedido la documentación para saber que es lo que falta para la puesta a dispocisión de la parcela o la información del Plan Funcional, el PP no habría hecho lo mismo esta semana. Me siento tranquilo y orgulloso de que el impulso del PSOE en estos años sirva para que los responsables del PP espabilen con este proyecto". Además el procurador socialista ha pedido a PP y Ciudadanos que expliquen qué ha pasado con los 200.000 euros que había presupuestados para la redacción de la licitación del proyecto.

Por otra parte José Luis Aceves ha explicado que tras la pregunta realizada en las Cortes al Consejero, tuvieron la oportunidad de hablar con Antonio María Saez Aguado, quien les dijo que "a pesar de lo que se dijera no podía seguir actuando mientras no hubiera plena disposición de los terrenos, había remitido documentación pero que no era la efectiva para poder licitar la redacción del proyecto. Además según los plazos administrativos y técnicos en las distintas fases de un proyecto de estas características, los socialistas no esperan que el centro de salud esté funcionado hasta pasados cinco años, más allá de 2023. Por otra parte los socialistas lamentan que el PP no cumpla con la PNL que en abril de 2009 aprobaron PSOE y PP en las Cortes para que el centro de salud sea un centro de especialidades, llevando a cabo un nuevo incumplimiento.

Por su parte, el concejal socialista, Carlos Fraile pide al alcalde de la villa más atención a los asuntos importantes ya que desde su punto de vista, "les duerme hasta paralizarlos" y está "haciendo de tapón en las instituciones". "Por mucho postureo que utilicen la realidad es que después de 11 años la Junta no tiene plena disponibilidad del suelo demostrando la desidia y dejación en un tema tan importante para los vecinos. La realidad es que tenemos que hacer un pleno extraordinario en enero para seguir avanzando en los trámites de la cesión para aprobar la inclusión de la parcela en el inventario de bienes inmuebles municipales".