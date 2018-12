Setién: "Al Betis, en el 2018, le pongo un diez"

Último partido del año para un Betis que recordará el 2018 como un gran año en lo futbolístico. Comenzó con un histórico triunfo 3-5 en el Sánchez Pizjuán; continuó con la merecida clasificación para la Europa League cinco años después y en la presente temporada, tras momentos de irregularidad, ha vuelto a situarse en los puestos europeos, el objetivo otra vez de la temporada. Por todo eso, Quique Setién calificó con la máxima nota al equipo durante este año.

"Yo le pondría un diez. Viendo las cosas con perspectiva… Recuerdo cómo estaba el Betis cuando llegamos nosotros y cómo lo veo ahora. Ha sido un año extraordinario. Es posible que haya gente que piense que podíamos estar los primeros o jugar la Champions pero yo pienso que el cambio que ha dado este equipo a todos los niveles es extraordinario. No sé si se puede mejorar, igual sí. Igual hay gente que piense que sí pero no es fácil", dijo en su penúltima rueda de prensa del año.

Para recibir al Éibar no habrá muchos cambios en el equipo, según el propio técnico cántabro. Los lesionados Junior y Guardado, además de Sergio León y Boudebouz por decisión técnica, son las únicas ausencias en una lista de 18 futbolistas. Tello se perfila como sustituto de Junior en la banda izquierda.

Quique Setién fue preguntado por los fichajes, especialmente por el delantero: "Hemos mantenido alguna reunión con el club y vamos a ver las opciones que se presentan. Tenemos una plantilla relativamente corta, estamos abiertos a que se incorpore algún jugador y pueda salir otro pero de momento nos centramos en los que están. ¿Bakambú? Ya le conocemos, me parece un muy buen futbolista pero no tengo ninguna información sobre esto. Seguramente tampoco me entero de todo pero es la primera vez que escucho este nombre; es la primera noticia que tengo", dijo.