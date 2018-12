Ha pasado un año y no ha pasado nada

La muerte de Aurelia en el transcurso de las doce horas que pasó desapercibida en una camilla de las urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda no ha tenido aún consecuencias en forma de ceses o penalizaciones judiciales. Aurelia Doina, de 64 años llegó al hospital desde una residencia de Quesada. Padecía distintas dolencias y, aunque la llamaron en repetidas ocasiones, estaba en camilla, sola, y no pudo acudir. El personal entendió que se había marchado al no recibir contestación. Se produjeron distintos cambios de turno en los que la presencia de la paciente pasó inadvertida. El personal de Urgencias no supo identificar a la paciente porque no contaba con la pulsera de identificación. Aquel caso llegó hasta el Parlamento de Andalucía, teniendo que dar explicaciones la consejera de Salud Marina Álvarez. La oposición arremetía contra el Gobierno andaluz.

Sí han cambiado, no obstante, algunos protocolos en el hospital de Úbeda. Desde el centro sanitario apuntan que ahora a las historias clínicas se les asigna un grado de urgencia cuando llegan; un color, similar al de las pulseras de color que en aquel momento ya estaban implantadas pero que no se estaban utilizando. En función del grado de dependencia, vulnerabilidad o urgencia los pacientes son revisados por personal de enfermería cada cierto intervalo de tiempo; y, en caso de no cumplirse, se activan unos avisos que llegan en primer lugar al médico de urgencias; después al director médico y después al gerente del hospital.

Es lo que nos cuentan en el hospital, donde toda la investigación se trasladó a la justicia, que sigue instruyendo el caso. Por los juzgados pasó en una ocasión, en el mes de mayo el que fuera gerente del hospital, Antonio Resola, que ahora dirige el hospital de Linares.

La Junta apunta que se ha reforzado el personal de control de pacientes. Anuncian en el hospital de Úbeda que para el plan de alta frecuentación van a disponer, es una decisión que se adoptó ayer, de una persona permanentemente con los pacientes que esperan en las horas punta. En la residencia Francisco Ortiz de Quesada, donde vivía Aurelia, sí han hecho dos inspecciones y, dicen, han intensificado controles y protocolos. Ellos sostienen que el error estuvo en el hospital.