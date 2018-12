Ribó sobre el asalto de los trabajadores del Mercat Central: "no es un comportamiento civilizado"

Joan RIbó ha calificado de intolerable la protesta que los trabajadores del Mercat Central protagonizaron el jueves, recordamos que un grupo rompió un cordón policial y logró entrar en el ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde para revocar la norma que corta el tráfico en esa zona durante varias jornadas de estas fiestas navideñas. Para el alcalde, este acto no se puede producir en una democracia y les recuerda que en las inmediaciones del Mercat hay un parking con 400 plazas que hace una década que no se podía usar y con unas condiciones de acceso "inmejorables". Además Ribó cierra la puerta a dar marcha atrás a esta medida, dice que el consistorio va a dialogar con los protestantes, pero que él no es quien tiene que decidirlo.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, junto a la concejala de cultura, Gloria Tello y la concejala de igualdad, Isabel Lozano, han visitado las naves de Ribes, en el Parc Central, donde se van a ubicar una nueva sede de la Universidad Popular y un auditorio para celebrar diferentes actos culturales.