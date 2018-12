Sin sorpresas, pero con quejas

El pleno de la Diputación de Zamora aprobó el presupuesto de 2019, que asciende a 63,3 millones de euros, con los únicos votos a favor de PP y Ciudadanos y el voto en contra de PSOE e IU. Una sesión seguida en el salón de plenos por numerosos alcaldes del PSOE y alguno de Ciudadanos y concejales de IU, que volvieron a expresar su queja por la discriminación en el reparto de inversiones en los ayuntamientos y por la falta de diálogo.

Con esa expectación en el pleno, el debate discurrió por los parámetros esperados, con la argumentación del diputado de Ciudadanos, David Carrión, para justificar su voto a favor del presupuesto del PP: había votado los presupuestos anteriores a favor y éste no era diferente, luego no había razones para no seguir votando a favor.

IU no logró que prosperasen sus 12 enmiendas. Todas fueron tumbadas por el PP y Ciudadanos. Y su portavoz, Laura Rivera, definió su crítica al presupuesto: es un presupuesto de consolidación de la despoblación y el declive.

El PSOE estuvo irónico con la duplicidad de intervención del grupo de gobierno, en alusión a Ciudadanos. El portavoz Antonio Plaza, reiteró que el presupuesto no tiene nada para el principal problema de la provincia: la despoblación.

Y el PP aplicó una peculiar defensa de su presupuesto, en palabras del portavoz Aurelio Tomás: “seguimos gobernando una institución de esta provincia y seguimos haciéndolo el mismo equipo de Gobierno. Y la provincia, pues sigue teniendo las mismas necesidades y hay que atender esas necesidades. Por lo tanto, no cabría otra situación que no fueran unos presupuestos de continuar con las políticas que se han tenido y consolidar esas políticas ¡Si es que no cabe otra!”, dijo.

Antes del inicio del pleno, se guardó un minuto de silencio por el asesinato de la joven profesora zamorana Laura Luelmo en Huelva.