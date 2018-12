Paros parciales en el bus urbano para reivindicar los cuadros de descanso

Los conductores de los autobuses urbanos de Zaragoza han convocado paros parciales para los días 5 y 11 de enero, y una manifestación. Reclaman que la empresa incluya en el convenio colectivo los cuadros de descanso acordados.

El comité de empresa anuncia estas nuevas movilizaciones, de 17:30 a 21:30 horas ambos días, y una manifestación el 11 de enero desde Cesáreo Alierta hasta cocheras. Los cuadros de descanso se han negociado durante 6 años y ahora, dicen los trabajadores, la empesa no quiere cumplir.

José Manuel Montañés, presidente del comité de empresa, asegura que la dirección "no lo quiere incluir en el convenio porque eso le puede atar de cara al futuro". Y continúa: "Es inconcebible y para nosotros es bastante evidente que no quieren cumplirlo. Si llegamos a un acuerdo para luego no cumplirlo, ¿de qué sirve el acuerdo?"

El documento fue ratificado el pasado 4 de diciembre por casi el 75% de la plantilla.