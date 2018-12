Los ‘peques’ de la UD Sanse celebran el torneo más solidario de la Navidad /

Este sábado 22 de diciembre dará comienzo la V edición del Torneo de Navidad solidario de fútbol siete que organiza la UD Sanse.

Los asistentes al torneo podrán donar juguetes o alimentos de manera voluntaria. El objetivo no es otro que ayudar a las familias necesitadas para que sus Majestades los Reyes Magos no se olviden de dejarles también sus regalos, pero también para aquellas familias necesitadas del municipio, que no pueden disponer de recursos alimentarios.

Esta iniciativa será este año a favor de las asociaciones CJD española y Asociación Acade. Serán 16 equipos de la categoría Benjamín Fútbol 7. La fase de grupos comenzara el sábado a las 9:00 horas.