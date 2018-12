Yolanda de Gregorio: "Ha sido el partido el que ha pedido que encabece la lista"

Era un secreto a voces, Yolanda de Gregorio no quería encabezar la lista del PP al Ayuntamiento de Soria, pero su partido se lo ha pedido a pesar de que sí ha habido ofrecimientos particulares de otros militantes. Ayer lo reconoció en rueda de prensa cuando hizo oficial su candidatura, “yo no me postulé, han sido los afiliados y la dirección nacional y regional los que han pedido que Yolanda encabece la lista”.

Nacida en 1971 en El Burgo de Osma, vive en la capital soriana desde hace 23 años. Es Licenciada en Derecho. Ha sido desde abril de 2012 hasta la actualidad técnico asesor de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Soria

Es la Presidenta del PP de Soria desde el pasado mes de mayo. Fue la Subdelegada del Gobierno desde marzo de 2017 hasta junio de este año. También ha sido concejal del Ayuntamiento del Burgo de Osma, Área de Hacienda y Personal durante la legislatura 1999-2003.

Su principal objetivo es recuperar la alcaldía de la capital. “Los populares ponemos todo el coraje para volver a tener el honor y orgullo de dirigir los designios de esta ciudad”, ha reconocido la candidata quien ha insistido en el desgaste de Carlos Martínez tras tres legislaturas como alcalde.

Aún habrá que esperar para conocer el resto de la candidatura. Se esperan caras nuevas. “Se irá sabiendo poco a poco qué personas formarán parte, pero nadie sobra y todos suman”, ha explicado la candidata popular. Tampoco ha considerado oportuno avanzar el contenido del programa electoral. “No es el momento”, advierte de Gregorio.