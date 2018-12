Fernández Vaquero medita dejar la política... y desvela que Vicente Tirado también

"España no funciona o funciona regular; Castilla-La Mancha sí", dice el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, que esta mañana ha ofrecido un desayuno informativo para desvelar dos importantes bajas en al política regional tras las próximas elecciones de mayo: la suya propia (sobre la que asegura tendrá que hablar con García Page), y la de su rival y antecesor en el puesto, el popular Vicente Tirado.

Fernandez Vaquero hace balance de año y de legislatura, difícil período en el que el PSOE ha gobernado sin mayoría y con el apoyo de Podemos, a pesar de lo ocurrido en 2017, "la puñalada bajera", decía Vaquero de la formación morada en el rechazo a los presupuestos. Algo que no cree que pueda volver a ocurrir: "Si quisieran, que no es el caso, no podrían presionar en este sentido", porque no hay presupuestos con los que crear un clima de tensión.

Con ese momento en el recuerdo, Fernández Vaquero, en su quiniela para las autonómicas, atisba que García-Page pueda gobernar con más holgura, rozando la mayoría absoluta. "Creo que tendremos 16 diputados, 10 el PP, 5 Ciudadanos, 1 Podemos, y 1 VOX". Y avisa: "Todos los partidos tendrán un candidato visible, excepto Ciudadanos, que no va a encontrar candidato, con lo cual el que van a presentar es Rivera".