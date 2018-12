El Cádiz sueña con el nuevo año

No podía acabar el año mejor para el Cádiz. Victoria solvente, ante el Deportivo de La Coruña recién descendido que aspira a ascender directo. pero en Cádiz no tiene ya complejos de ningún tipo. Juega a lo suyo y lo hace a las mil maravillas. Cervera encontró la llave hace varias semanas, y de ahí no se mueve. Los dos puntas hacen daño y cuando hay alguna ausencia de los titulares, la profundidad de plantilla hace que se note menos.

El Deportivo demostró tener respecto al Cádiz. Su entrenador, decidió salir con tres centrales algo que no hizo nunca al menos desde el inicio en el cuadro coruñés. El hecho que se inició nivelado aunque la pelota era monopolizada por el cuadro visitante. Algo que si hizo en Cádiz cuando se cumplían 15 minutos de juego. Buena triangulación por banda derecha pero disparo de Manu Vallejo dio en Pablo Marí perdiéndose a córner. En la siguiente jugada ya llegaba el gol cadista. Buena invernada de Jairo que pone un centro para que Lekic se adelante a su par y ponga a los suyos por delante. El conjunto visitante lo intentaba , pero no lograba crear peligro a la portería del renovado Cifuentes. Una buena falta cometida sobre Correa era ejecutada por Brian , pero la pelota se fue alta, corría ya la media hora del primer tiempo. Seguía aproximándose Deportivo. Un centro desde la izquierda de Caballo creaba peligro , pero Quique no acertaba a rematar.

El partido continuaba la misma dinámica. La pelota la tenía del deporte , pero el Cádiz era peligroso a la contra. Fruto del dominio visitante llegaba una buena ocasión. Disparo de Edu Expósito pero Cifuentes bien colocado repelía el disparo.

Se llegó al descanso con victoria del Cádiz, en unos primeros 45 minutos igualados pero que Lekic desnivelaba en el minuto 14.

Natxo González cambió el esquema y volvió a la normalidad en el descanso. Quitó a Pablo Mari y dio entrada a Krohn-Dehli. Los amarillos iniciaron el segundo tiempo sin ninguna variación en el once.

El choque se reanudó con el mismo guion anterior. La pelota la tenía el visitante , pero apenas había ocasiones. Y cuando la había aparecía Cifuentes como lo hizo en el 20 del segundo periodo para meter una buena mano a disparo de Borja Valle.

El campo comenzaba a inclinarse ya hacia la portería del Cádiz. La necesidad era del Deportivo y el Cádiz se defendía esperando su momento. Con los amarillos sufriendo Carranza empezó a jugar su partido en la grada. Espectáculo de luz y cánticos de la hinchada para espolear a los suyos.

El Cádiz lo concedía, solo una falta en la frontal que lanzaba Fede Cartabtia alta. Cervera movía el banquillo. Romera entraba en el campo sustituyendo a un ovacionado Lekic, Se ha ganado a la gestión de Carranza con su buen hacer.

Agazapado el Cadiz con hechuras de equipo grande seguía sin sufrir. La calidad en una jugada larga de Alex y la cesión atrás a Manu Vallejo sirvió para que el Chiclanero pusiese el segundo y terminase de desatar el júbilo en la grada. Era el minuto 78.

El Dépor no se daba por vencido , pero cuando se venía arriba aparecía todo poderoso Cifuentes que no daba resquicio alguno al rival. Carmona entraba por Jairo lesionado y Carrillo por Alex con el partido casi terminado.

Y para redondear la noche, llegó un gol de Carrillo balón atrás de Manu y carrillo con todo para él, hace el tercero que pone el broche de oro a un partido donde el Cádiz volvió a comportarse como un aspirante a todo.