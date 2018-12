Abegondo reparte 60.000 euros de un quinto premio

Un quinto premio ha repartido 60.000 euros en Abegondo al caer en el 7.568. Ha sido la administración de la calle San Marcos la encargada de vender un billete con diez décimos, por lo que ha repartido 60.000 euros que, según ha asegurado a Europa Press la lotera, Conchi García, está "muy repartido" por el municipio.

Sobre si ya se ha acercado alguien a celebrarlo, dice que, "de momento, no", porque "la gente de los pueblos no quiere que se sepa". No obstante, ha dicho estar "muy contenta", porque es una administración que ya repartió algún año otro quinto e incluso dos primeros premios. "Aunque podíamos repartir más", ha bromeado.

Otros premios

En As Pontes ha caído un cuarto, dos décimos del 67.774, con un total de 40.000 euros repartidos. Este número también ha sido vendido en la Administración del 110 de Juan Flórez.

Ferrol ha repartido dos décimos de otro quinto premio, que también ha caído en Cedeira, con un sólo décimo vendido.