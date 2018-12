El Elche C.F. empata a dos con el Almería y acaba el año fuera del descenso

El Elche C.F. ha cerrado el año con un empate a dos ante el UD. Almería ante 7.454 aficionados en el estadio Martínez Valero. Un 2018 en el que se logró el retorno inmediato a Segunda y que termina con el conjunto ilicitano fuera de la zona de descenso, el objetivo trazado por el Club esta temporada.

El inicio del Elche resultó fulgurante y en el minuto 3 Gonzalo Verdú envió un balón al espacio para que Benja se plantara en el área y pusiera en bandeja a Javi Flores el 1-0 con el que se llegó al descanso.

En la segunda mitad el Almería le dio la vuelta al marcador en diez minutos. En el 53 una falta frontal la lanzó el ex del Elche Álvaro Giménez para poner el 1-1. El jugador ilicitano no celebró el gol. Y en el minuto 63 otra falta, en este caso lateral, la ejecutó Juan Carlos Real sorprendiendo al portero del Elche Francis que no estuvo acertado en esas dos acciones a balón parado.

El conjunto franjiverde se fue con todo a por el empate y lo consiguió. El 2-2 definitivo llegó en el minuto 73 al convertir Xavi Torres un penalti cometido sobre el delantero Benja, que fue uno de los mejores del encuentro. El Almería de Fran Fernández se va al parón navideño con 25 puntos y el Elche con 21 sigue fuera de la quema.

El entrenador del Elche, Pacheta, comentó tras el choque que "hemos tenido el partido ganado y también lo tuvimos perdido. Nos sigue faltando algo de fortuna. En la última jugada pudimos lograr la victoria, pero seguimos sumando. Nos vamos al parón de Navidad con la sensación de tener menos puntos de los merecidos".

Pacheta está realizando un gran trabajo en el Elche C.F. Llegó en Segunda B en un momento en el que nadie creía en el ascenso y lo consiguió. Convenció a todos de que se podía lograr y así fue. Y esta temporada con el segundo presupuesto más bajo de la categoría está cumpliendo el objetivo de mantener al equipo fuera del descenso. La afición está con él y el consejo y el director deportivo, Jorge Cordero, ya le han ofrecido la renovación por un año más.

El técnico del Elche dijo que "estoy feliz y muy orgulloso de que el Club se acuerde de mí para renovar sin ganar. Siempre estaré agradecido a la entidad y a la ciudad. Que valoren a un entrenador cuando no gana es para tenerlo muy en cuenta". Con relación al central Dani Calvo, que llegará cedido por el Numancia al Elche, Pacheta explicó que "es un jugador que nos gusta, pero no hablaré más de él hasta que no se firme y esté con nosotros".