Nuevos pasos para la segunda fase del Corredor del Arroyo Periquito Melchor

No sin polémica, el pleno ha dado luz verde a nuevos trámites para acometer la segunda fase del Corredor del Arroyo Periquito Melchor. Se trata de la actuación más ambiciosa, de las recogidas en la Estrategia DUSI, contemplando una inversión superior a los 8 millones de euros. Con la intención de priorizar este proyecto durante el ejercicio 2019, se aprobaba la redefinición del Plan Presupuestario Plurianual Edusi 2017-2022. También salía adelante el expediente de contratación para la ejecución de la obra, como paso previo a su licitación.

No en vano, antes de iniciar la intervención deberá quedar resuelto el proceso burocrático, relativo a informes ambientales y patrimoniales que solicita la Administración Autonómica. Un apartado que según denuncia el alcalde, Juan Fernández, está ralentizando y puede comprometer incluso la justificación de los fondos, pues "a lo largo de 2019 el proyecto debe alcanzar el 30% de ejecución". Asmimismo, no entiende Fernández que, a lo que califica como trabas burocráticas, se sumen posiciones políticas como la del Psoe e IU, que votaron en contra, o la del no adscrito Antonio Delgado, que se abstuvo ante estos últimos trámites. "No paralizan al actual equipo de gobierno, es a Linares a quien están fastidiando".

Desde el Psoe justificaban ese voto en contra, en tanto que se entiende “un error” relegar una quincena de inversiones, que tienen que ver con el empleo, la formación o el comercio hasta el año 2022, para priorizar únicamente para el año que viene las actuaciones relativas al Corredor de Periquito Melchor. Todo, "con el agravante de que existe el serio riesgo de que ni siquiera puedan ejecutarse”. El Grupo Municipal Socialista apunta a otros trámites pendientes como el de las expropiaciones, que "aún no se han realizado al 100 %".

Argumentos que no tienen validez para el no adscrito Felipe Padilla, que defiende la necesidad de culminar un proyecto que responde a una "lucha" de muchos años."¿Qué les van a decir?, en ese arroyo viven vecinos", ha dicho.