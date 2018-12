El 5 de febrero se celebrará el juicio de Bonilla contra el RCD Mallorca

Ya han pasado cuatro meses desde que Javier Bonilla no es jugador del RCD Mallorca. El lateral reconoce a Cadena Ser que ya tiene asumida la situación y que ahora está valorando varias ofertas en el mercado de invierno, aunque no se decidirá hasta enero. El jugador está actualmente entrenando con el Tudelano para no perder el ritmo.

La preferencia de Bonilla es quedarse en Segunda A, pero hay varios equipos fuertes de Segunda B que están interesados en él. El Atlético Baleares fue uno de los primeros cuando quedó desvinculado del Mallorca y ya en su día aseguró que no estaba interesado en vestir la camiseta del club “rival” porque se sentía un mallorquinista más y respetaba mucho a su afición; el Salamanca y el Pontevedra son dos de los equipos que han mostrado afecto por el soriano. También ha recibido ofertas fuera de España: “He recibido alguna oferta del extranjero. Rechacé una oferta hace poco pero hasta enero no voy a decidir”.

El Pontevedra CF ya tuvo la oportunidad de tener al futbolista en su plantilla en la temporada 2016-2017 y podría ser una de las ofertas preferentes a la hora de elegir equipo: “Me llamaron, me dijeron si quería ir. Les dije que de momento no podía decidir, no podía ir ya, que tenía que esperar. Hasta enero no voy a tomar la decisión. Es un equipo que le tengo un cariño tremendo y estuve muy bien ese año. Si fuera a Segunda B, antes de irme a un equipo con el que no he tratado, me iría a uno que ya conozco".

El jugador asegura que el club bermellón no ha mostrado ningún tipo de interés hacia él desde que el club hizo oficial la rescisión del contrato: “La directiva no se ha preocupado en ningún momento, ni antes ni ahora. Hay trabajadores del club que me han llamado y me escriben, pero con los de arriba, no hay comunicación”.

Bonilla manifiesta que no ha habido ningún tipo de acuerdo con el RCD Mallorca para aclarar la situación económica tras quedar libre este verano. “Denuncié por comisión mixta las primas de ascenso de quedar primeros y la nómina de agosto que tampoco me la habían pagado. Lo denuncié hace tres semanas y cuando el club recibió la denuncia, me lo tuvieron que abonar. El juicio sigue en pie porque me falta el contrato de este año”

La fecha del juicio será el próximo 5 de febrero en Palma de Mallorca. Una situación que comparte con otros dos ex jugadores rojillos como fueron: Dani Ndi y Fran Grima.

El jugador amite que "echa de menos después de estos meses es estar con sus compañeros y amigos que dejó en la isla, pero tampoco se olvida de su afición y de jugar partidos los domingos".