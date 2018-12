El Partido Popular de Castilla y León y de Palencia se han volcado con el presidente nacional de partido, Pablo Casado, en el acto de presentación de candidatos a las diferentes alcaldías de capital de provincia y de Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Junta de Castilla y León. Antonio Silván en León, Javier Lacalle en Burgos y Alfonso Polanco en Palencia son los únicos que repiten en los comicios del próximo 26 de mayo. Por contra Pilar del Olmo en Valladolid, Mayte Martín Pozo en Zamora, Carlos García Carbayo en Salamanca, José Luis Sanz Merino en Segovia, Sonsoles Sánchez Reyes en Ávila y Yolanda de Gregorio en Soria completan la lista y concurren por primera vez con un claro objetivo, mantener el poder en aquellos consistorios en los que ya lo ostentan y recuperar los que perdieron en 2015.

Un mensaje claro el que ha lanzado Pablo Casado en Palencia, que ha sido recibido al grito de presidente, Castilla y León es el ejemplo de vertebración y unidad de España frente a las políticas separatistas adoptadas por el Gobierno de España acusándoles, tras la reunión mantenida en Barcelona entre Sánchez y Torra de haber trasladado el centro de mando del secesionismo a la Moncloa, ha asegurado que no hablamos de diálogo y sí de desmantelamiento de la soberanía nacional, llegando a acusar al Presidente del Gobierno de traición a España asegurando que no van a permitir que la rompa.

Sus primeras palabras han sido de recuerdo para David Vázquez señalando que el Partido Popular son una gran familia y eso se demuestra en el día a día y que no hay mejor homenaje para él que ganar las próximas elecciones en Palencia. Ha reclamado la unidad de España poniendo Castilla y León como ejemplo basándose en un modelo común educativo igual en todas las comunidades, con un sistema sanitario también común que elimine las diferencias entre territorios y el turismo sanitario, que apueste por la natalidad y la conciliación y que acabe con la España vacía. Libertad para que las personas puedan decidir si quieren pescar, cazar o asistir a los toros frente a quienes quieren imponer sus ideas, señalando que, por tercerra vez, tocará a su partido rescatar a España por tercera vez, pero en esta ocsión en tiempo récord.

Por su parte el presidente regional Alfonso Fernández Mañueco ha hecho un llamamiento a todos los votantes de centro derecha para no dispersar el voto en las próximas elecciones y lograr la victoria, asegurando que llevarán a Casado en volandas hasta la Moncloa. Ha destacado que son el partido del municipalismo, una afirmación que se sutenta en la magnífica gestión realizada en la comunidad. reconocimiento al actual presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que ha sido ovacionado por un auditorio puesto en pie. Mañueco no ha dejado de lado los problemas nacionales asegurando que Castilla y León no necesita de policías autonómicas, ni de macroembajadas ni de televisiones propias para gestionar de la mejor manera una comunidad como la nuestra.