La lotería deja casi 6 millones de euros en la provincia de Jaén

La lotería de Navidad deja más de 5.750.000 euros en la provincia de Jaén. El premio gordo, 3347 ha caído en Villacarrillo, Úbeda y Cambil. En esta última localidad, de apenas 3000 habitantes, se vendió una serie entera de ese número, lo que suma 4 millones de euros. Ha sido en un punto mixto de lotería ubicado en la calle La Tercia, nº 8. Uno de los agraciados, Juan, tiene 21 años y trabaja en el campo; era la primera vez que compraba lotería de navidad. Estaba pasando la mañana del sábado recogiendo aceituna y lo ha dejado todo para irse a la administración a celebrarlo. Va a emplear el premio para para pagar la hipoteca de la casa que se acaban de comprar.

En Úbeda se ha vendido un décimo del premio gordo en máquina. “Hacía años que no daban un premio importante” reconoce el responsable de la administración número 4 de Úbeda, Alejandro. El pasillo del centro comercial Carrefour se ha llenado en poco tiempo de personas que grababan con sus móviles las muestras de alegría y compartían el cava que los trabajadores de la administración repartían mientras esperaban la llegada de las camisetas en las que se lee “el gordo se ha vendido aquí”. Mientras pasaban preguntaban, incrédulos, si realmente allí había caído el gordo y cuanto se había vendido. Algunos, que llegaban a comprobar su número se lamentaban de que no hubiesen elegido el número

En Villacarrillo, los hermanos Torres Mirones, Mari Carmen y Leo, se enteraron inmediatamente con la llamada de un cliente que lo había visto en la web oficial nada más salir el número 03347. Rápidamente la sonrisa se dibujó en sus caras, comenzando los nervios. Ni tenía botella para celebrarlo porque en otras ocasiones se quedó guardada en la nevera, así que rápidamente Leo fue al supermercado que hay a unos 50 metros de su administración en la calle San Rafael de Villacarrillo para traer el cava con el que celebrar que han dado el Gordo en su despacho de loterías y apuestas.

Todo eran nervios y comunicarlo a la familia. Poco a poco los vecinos y comerciantes del entorno se han ido acercando para saber que pasaba con tanto alboroto, "hemos dado el Gordo" decían muy satisfechos.. La anécdota y lo que aseguran, van a instaurar como tradición, que en la recta final del sorteo tocaba empezar a retirar la publicidad del sorteo especial para colocar los del siguiente, el del Niño. Leo se adelantó un poco, quitando el vinilo del bombo de la suerte para poder pegar el nuevo, justo después, salió el premio Gordo que se resistía y ha sido el penúltimo en salir. Ese gesto les ha traído la suerte de poder dar al menos un décimo extraído por "terminal", es decir, que no es de los que adjudican a la administración.

El tercer premio ha caído en Puente de Génave. Se trata del 04211, que es una fecha señalada para el cliente al que le ha tocado 50.000 euros. En cuanto lo ha comprobado, se ha pasado por el comercio de Virginia García, punto de venta de Loterías y Apuestas donde aún no sabe cuántos décimos ha vendido del premio, porque asegura que los datos son confusos, “desde Jaén me dicen que he vendido 8 pero en los listados oficiales aparece solo un décimo”, que correspondería al cliente que rápidamente se fue a celebrarlo. No es la primera vez que da un primer premio, ya hace 4 años dio uno, pero sí que ha sido la primera en el Sorteo especial de Navidad. En caso de confirmarse que son un total de 8 décimos, sumarían 400.000 euros repartidos en Puente de Génave, además claro, de los premios menos dentro de la conocida como “pedrea”.

Un quinto premio, el 2308, ha alegrado la mañana en Pozo Alcón. En una cafetería se han vendido quince series del número; 900.000 euros en total por lo que saben, contaban a esta emisora en la administración del pueblo, “que el premio se ha quedado en el pueblo”. Otro de los quintos, el 29031 ha caído en Jaén. Se vendió en el polígono de los olivares.