El tercer premio del sorteo de Navidad cae en Puente de Génave

Virginia García es la gerente de Modas Mari Carmen y no podía estar más contenta, ha dado un buen premio en su terminal de Loterias y Apuestas del Estado.

Virginia atiende a varios clientes en su comercio / JOSE HERREROS

Se trata del 04211, que es una fecha señalada para el cliente al que le ha tocado 50.000 euros. En cuanto lo ha comprobado, se ha pasado por el comercio de Virginia, punto de venta de Loterías y Apuestas donde aún no sabe cuántos décimos ha vendido del premio, porque asegura que los datos son confusos, "desde Jaén me dicen que he vendido 8 pero en los listados oficiales aparece solo un décimo", que correspondería al cliente que rápidamente se fue a celebrarlo. No es la primera vez que da un primer premio, ya hace 4 años dio uno, pero sí que ha sido la primera en el Sorteo especial de Navidad. En caso de confirmarse que son un total de 8 décimos, sumarían 400.000 euros repartidos en Puente de Génave, además claro, de los premios menos dentro de la conocida como "pedrea".