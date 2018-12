Los tripulantes del pesquero Nuestra Madre Loreto de Santa Pola han sido recibidos como héroes a su llegada a puerto. Porque lo son. Porque arriesgaron su vida para salvar a otros, con quienes compartieron lo que tenían y además se ocuparon de dejarles en un puerto seguro, enfrentándose para ello con las autoridades.

Su heroicidad nos recuerda que esas autoridades, los gobiernos, incluido el español, poco aprendieron del Aquarius. Que se sigue mirando hacia otro lado en ese asunto tan incómodo que es cada día haya personas jugándose la vida en el mar, huyendo, muchas veces sin encontrar la ayuda que precisan.

Así que además de reconocer la labor de quienes se la juegan por echarles una mano, podríamos empezar por exigir cambios en las políticas migratorias que aborden con solidaridad este drama humanitario, que es de una dimensión que no queremos ni sabemos comprender. Por eso no queremos héroes. Aunque sigan siendo necesarios. Ojalá no hicieran falta