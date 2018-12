El Zamora CF se ha proclamado Campeón de Invierno en el Grupo 8º de Tercera División, tras imponerse 3-0 al colista, Spórting Uxama, y aprovechar que la Arandina no pasó del empate en Astorga (0-0)

Pese a las buenas noticias, el partido no fue el esperado. David Movilla apostó por la "unidad B", con una alineación repleta de no habituales, que no acabaron de reivindicarse frente a un Uxama, colista, que tan solo contaba con 14 jugadores en la convocatoria.

Y todo ello en un partido que se puso de cara muy pronto, cuando David Álvarez, de penalti, adelantó a los rojiblancos (que hoy vistieron por primera vez en el Ruta la tercera equipación). Apenas habían pasado 8 minutos. Pero hubo que espera al 80 para que de nuevo David Álvarez marcara el de la tranquilidad. Redondó el marcador poco después Murci, al que le tocó el balón, despistando al meta, y evitando el tripleta de David Álvarez, que fue quien disparó a puerta.

Entre gol y gol, muchas ocasiones una tarde más desaprovechadas por el Zamora, si bien esta vez el rival, pese a su puesto en la tabla, tuvo varias muy claras para no dejar su casillero a cero. De ahí las palabras del entrenador al acabar el partido: "jugando así no seremos campeones".

En la parte negativa destacar que Pipi volvió a lesionarse, en principio con un problema muscular cuyo alcance se desconoce.

Entrada más floja de la habitual en el Ruta, y gran número de juguetes recogidos en la iniciativa solidaria del Zamora CF y Cruz Roja